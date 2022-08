Ils confirment le spin-off de The Good Doctor et quand il sortira

abc

The Good Doctor aura un spin-off et d’ABC, ils ont affirmé que sa première serait plus tôt qu’on ne l’imaginait. Sachez de quoi il s’agit !

©ABCIls confirment le spin-off de The Good Doctor et sa date de sortie.

Au cours des dernières décennies, les séries médicales ont suscité une grande rage à la télévision, mais l’un des plus grands représentants qui continue à ce jour est Le bon docteur. Ce drama avec Freddie Highmore a lancé 5 saisons depuis sa première diffusion et se prépare pour son sixième opus, mais avant cela, ABC a officialisé son spin-off et révélé quand on pourra le voir.

Suite au renouvellement de la série pour une saison 6, le showrunner David Rivage ont annoncé qu’ils pensent tout le temps à la fin, même si elle n’arrive pas dans un futur proche : « Nous aimerions continuer la série encore un peu et finir par lui donner un bon départ », avait-il mentionné à l’époque. Dans le même temps, il a ouvert la porte à un spin-off : « Rien de prévu pour le moment, mais je pense que ce serait vraiment excitant de pouvoir apporter le cœur et l’âme de The Good Doctor dans une autre série. ». C’est déjà une réalité.

+The Good Doctor aura un spin-off

D’après ce qui a été rapporté par date limitele réseau ABC a décidé d’élargir l’univers de l’émission centrée sur le Dr Shaun Murphy avec un spin-off développé dans la branche juridique appelé Le bon avocat. Dans le même temps, ils ont confirmé qu’il y aura un rôle principal féminin et pour le moment, l’actrice n’a pas été révélée, puisque Sony TV continue de négocier les accords.

de quoi s’agira-t-il Le bon avocat? L’intrigue tourne autour de Joni, une femme d’une vingtaine d’années qui lutte contre le TOC mais qui est une brillante avocate et devient l’avocate de la défense du Dr Shaun Murphy, qui se retrouve en difficulté judiciaire. Elle est nouvelle dans son cabinet d’avocats, mais elle est amusante, consciente d’elle-même et un peu anxieuse, mais ses symptômes de TOC affectent sérieusement sa vie personnelle et professionnelle, elle doit donc vivre avec.

+Quand The Good Lawyer est-il diffusé ?

Pour le moment, la date de la première de la série n’a pas été officialisée, mais on savait que les débuts de The Good Lawyer et son protagoniste seront dans la sixième saison de Le bon docteurqui commencera à diffuser le 3 octobre. Là, nous connaîtrons les premiers pas de l’avocat, accompagné de Janet, qui est une professionnelle respectée et associée du cabinet dans lequel ils se trouvent. Plus de détails devraient être révélés dans les mois à venir.

