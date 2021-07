Ils confirment le limogeage du réalisateur de « World of Warcraft » en 2020

À la suite de controverses et d’allégations de comportement inapproprié sur le lieu de travail, Activision Blizzard a confirmé qu’Alex Afrasiabi, qui occupait le poste de directeur créatif sur le jeu en ligne populaire « World of Warcraft », a été licencié de l’entreprise en 2020. .

Après que Kotaku ait partagé un rapport qui parlait de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié de la part des membres de l’équipe de développement de « World of Warcraft », impliquant le scandale dit « Suit Cosby » (en référence à Bill Cosby) lors de la Blizzardcon de 2013, la société a confirmé qu’Afrasiabi avait été licencié en 2020.

« Un employé a porté ces allégations de 2013 à notre attention en juin 2020. Elles ont immédiatement mené à notre propre enquête et nous avons pris des mesures correctives. Au moment du rapport, nous avions déjà mené notre enquête séparée sur Alex Afrasiabi et l’avons licencié pour sa mauvaise conduite dans son traitement des autres employés », a déclaré Activision Blizzard à GamesIndustry.

En dehors de J. Allen, président de Blizzard, Afrasiabi était la seule personne nommée dans le procès formel contre Activision Blizzard, notant qu’il était « autorisé à se livrer à un harcèlement sexuel flagrant avec peu d’impact » et qu’il était « si bien connu pour harceler des co -travailleurs que son costume s’appelait ‘Suit Cosby’ en référence à l’acteur et comédien Bill Cosby ». Inutile de dire que Cosby a purgé une peine de prison après avoir été reconnu coupable de viol.

Le procès contre Activision Blizzard note également que les employées de l’équipe de World of Warcraft ont remarqué que leurs superviseurs masculins faisaient des avances inappropriées, ainsi que des commentaires désobligeants sur le viol ou se livrant à d’autres activités dégradantes.

Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a présenté des excuses pour la réponse initiale des « oreilles sourdes » que la société a présentées à ce problème, notant que des mesures immédiates seraient prises. Une nouvelle controverse surgit lorsque l’entreprise fait appel aux services d’un cabinet d’avocats connu pour sa spécialisation dans l’élimination des syndicats pour mener l’enquête.