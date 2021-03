Ils confirment le classement coupe R de «Mrs. Doubtfire »?

L’héritage de l’acteur et du comédien Robin Williams il présente certaines des performances les plus émouvantes jamais vues sur grand écran. L’un d’eux se trouve dans le classique de la famille « Mme Doubtfire», Où un acteur au chômage et récemment divorcé se fait passer pour une nounou britannique pour se rapprocher de sa famille, luttant pour maintenir cette double vie.

La fièvre pour le Coupe Snyder a fait sensation sur les réseaux sociaux, puisque certaines rumeurs soutiendraient que ce film aurait alterné les coupes «PG-13» et «PG-17». Cependant, Chris Columbus a confirmé que bien que ces déclarations soient fausses, il y a une coupure «R» (âge légal) sur cette bande.

Lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, Columbus a dû clarifier certaines de ses déclarations en 2015, dans lesquelles il plaisantait sur l’existence des versions «PG-13» et «PG-17». L’existence apparente de ce « R » coupé de la bande a surpris les fans car comme nous le savons, c’est toujours un film pour toute la famille.

Il semble que tout dépend de l’incroyable capacité d’improvisation de Williams, qui pendant certaines séquences ne pouvait pas arrêter de sortir du scénario dans des situations qui devaient être éliminées dans la salle de montage pour préserver le ton familier de la production.

«La réalité est qu’il y avait un accord entre Robin et moi où il ferait jusqu’à trois prises scénarisées, puis il disait« Laisse-moi jouer »et nous ferions essentiellement n’importe quoi entre 18 et 23 prises. Je pense que 22 était le plus dont je me souvienne », a déclaré Columbus, confirmant qu’il ne ferait parfois des choses incroyablement drôles que si le film était destiné à un public adulte.

Le cinéaste assure qu’il serait prêt à faire un documentaire sur la réalisation du film dans lequel il permettrait aux gens de voir tout ce matériel supprimé, mais que jusqu’à présent, il ne se souvient que de ce qui se trouve dans l’édition finale du film. «Mais je me souviens que c’était des trucs extrêmement drôles», dit-il.

Columbus souligne que malgré la curiosité que beaucoup de gens peuvent avoir à propos d’une « édition définitive » de « Mirs. Doubtfire », il ne pense pas que ce soit nécessaire, car il considère que le film sorti dans le monde est la version définitive de l’histoire.