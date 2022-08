Ils confirment la séparation de Leonardo DiCaprio et Camila Morrone

célébrités

Leo DiCaprio et Camila Morrone ne seraient plus en couple, selon People, après quatre ans de relation. Y a-t-il une raison?

© GettyIls confirment la séparation de Leonardo DiCaprio et Camila Morrone.

Leonardo DiCaprio est l’un des acteurs les plus aimés et reconnus des dernières décennies dans le cadre de classiques récents tels que Titanic, Création Oui le loup de Wall Street, entre autres titres. Cependant, la curieuse statistique qui dit qu’il n’a jamais eu de petite amie de plus de 25 ans est également frappante. Croire ou crever, tout indique que cela continue, selon les informations de sa nouvelle rupture avec Camila Morrone.

Le lauréat de l’Oscar pour Le revenant et le mannequin argentin ont commencé leur romance en 2018 et la différence d’âge de 23 ans n’était pas un obstacle pour eux. Ils ont toujours été montrés comme un couple complètement réservé, puisqu’il n’y a quasiment pas de photos ensemble lors d’événements ou sur les réseaux sociaux, seulement celles qui sont obtenues en toute intimité par les paparazzis.

Selon les sources du magazine Personnes, Leonardo DiCaprio et Camila Morrone ont mis fin à leur relation de quatre ansétant une surprise pour ses fans, car on a cru que le protagoniste de Il était une fois à Hollywood il s’était installé sur ses liens d’amour. Pourtant, tout indique que lui, 47 ans, et elle, 25 ans, ne s’entendent plus comme ces derniers temps.

Bien qu’il ait été pris pour une blague sur les réseaux sociaux, le graphique publié sur Reddit il y a quelques temps sur les copines de Di Caprio cela ne fait que révéler que n’a jamais eu de partenaire de plus de 25 ans. Avec lui, il y avait des femmes comme Gisele Bundchen, Bar Rafaeli, Blake Lively et Nina Agdal, mais le temps qu’il a passé avec Camila Morrone lui a fait penser qu’il allait être en couple plus longtemps.

Pour le moment, il s’agit d’une théorie sur Internet, bien que les faits démontrent clairement sa véracité devant ses 15 partenaires connus. Camille Il a eu 25 ans le 16 juillet et, curieusement, seulement quelques mois plus tard, sa rupture est annoncée. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de rapports officiels de Leonardo DiCaprio et on pense qu’il n’élèvera pas la voix sur cette question en gardant un profil bas concernant sa vie privée.

