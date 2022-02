Ils confirment la durée de Doctor Strange dans le multivers de la folie

Un casting de luxe et un réalisateur reconnu dans le genre super-héros. La promesse d’avancer la phase 4 du Univers cinématographique Marvel comme aucun autre projet. Et plein de surprises. Tous les condiments qu’il nous a montré Doctor Strange dans le multivers de la foliele film qui raconte ce qui s’est passé dans Spider-Man : Pas de retour à la maison avec le multivers de la marque et la possible participation de personnages issus « autres dimensions ».

Dirigée par sam raimi et mettant en vedette Benedict Cumberbatchcette suite de la première aventure du Sorcier Suprême a fait « beaucoup de bruit » sur Internet. Le groupe connu sous le nom de Les Illuminati apparaîtra sur la bande pour punir le héros pour ses actions dans Pas de retour à la maison. Ce groupe comprendrait Superior Iron Man (Tom Cruise), le professeur X (Patrick Stewart) et Reed Richards (Ioan Gruffudd). Pour l’instant rien de vérifié.

La durée de Doctor Strange 2

La vérité est que ce film aura sûrement un impact énorme sur le Univers cinématographique Marvel. Nous pouvons confirmer la participation de Wanda Maximoff, un personnage très puissant qui montre lentement une tendance à l’obscurité qu’il n’avait pas auparavant. Quel sort attendra la suite de Strange ? Il y a de nombreuses intrigues secondaires dans ce film et il faudra beaucoup de temps pour les développer.

L’addition Source MCU à partir de Twitter a confirmé quelle serait la longueur officielle de la bande Sorcerer Supreme : 2 heures et 28 minutes. De cette façon, nous parlons d’un film suffisamment long pour inclure de nombreux personnages et les développer de la manière dont ces héros et méchants de marque merveille ils méritent.

Rappelons-nous que le très Kévin Feigcerveau derrière tout ce qui se passe dans le Univers cinématographique Marvel, a reconnu que c’est le film qui marquera le passage à la prochaine phase du MCU. Bien sûr, nous avons déjà vu des aperçus de ce qui peut arriver lorsque vous jouez avec le multivers dans la serie Loki et Spider-Man : Pas de retour à la maison. Mais il faut espérer que cette histoire surpasse tout ce qui a précédé. Doc étrange 2 sera présenté le 5 mai.

