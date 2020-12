Ils comparent les parents de Luis Miguel et Selena pour la série Netflix

Netflix a créé la série sur Selena Quintanilla et cela a eu un impact énorme depuis le 4 décembre. La sortie était parmi les plus vues sur la plateforme et couvrait les débuts de la chanteuse dans sa première saison. Les neuf épisodes ont montré le chemin que sa famille a développé sous la direction du père, Abraham Quintanilla. Ce dernier chiffre était controversé et Il a même été comparé à ce que l’on savait de Luisito Rey dans Luis Miguel. De quoi s’agit-il?

Dans les deux cas, Les groupes musicaux avaient pour gérants les parents des artistes et dans les deux histoires, ils parlent d’anciens chanteurs qui n’ont pas réussi autant que leurs enfants. En commençant leur carrière à un âge précoce, Selena et Luis Miguel ont travaillé pendant leur enfance et ont subi la pression de leur famille.

Sans aucun doute et, du moins ce que les deux séries décrivent, il y a une nette différence entre le traitement que Rey avait sur le Mexicain et celui de Quintanilla sur le Texan. Le père de la reine de Tex-Mex Il n’a pas exercé de violence verbale ou a eu des excès comme Luisito Rey, mais il a décidé de sa vie. Par exemple: la sortir du lycée en donnant la priorité au groupe plutôt qu’à l’éducation.







Selena: ils comparent Abraham Quintanilla à Luisito Rey dans Luis Miguel

« Pour moi, le père de Selena était un autre Luisito Rey mais ils ont fait un effort pour laver son visage dans la série », était le ton des commentaires sur les réseaux sociaux autour d’Abraham. De nombreux fans pensaient qu’étant produite par la famille de Selena, la série prend soin de l’image de ses membres.

Le père de Selena était un exploiteur salope de mineurs et frustré de ne jamais réussir.

Change mon esprit. – Candy (@Candiilejas)

Le père de la jeune femme décédée a suscité des opinions partagées parmi les fans. Alors qu’un parti a critiqué son autoritarisme à l’égard du groupe, d’autres ont souligné les phrases et les leçons de vie qu’il a données à ses enfants tout au long de la série.. Aussi, un débat a éclaté pour choisir le pire père comme le montre Netflix.