Ils comparent le Pape avec un protagoniste de Seinfeld

Réseaux sociaux

Une image du pape François avec un très, très grand et étrange manteau est devenue virale sur les réseaux sociaux.

© IMDbSeinfeld.

Le réseaux sociaux Ils sont un espace idéal pour l’humour et les messages drôles sont ceux qui deviennent viraux le plus facilement. Les utilisateurs apprécient un contenu amusant et divertissant qui leur permet de se déconnecter de la routine et de rire un peu. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les mèmes et les images amusantes soient une constante sur des plateformes telles que Twitter soit Instagram.

Quand il s’agit de personnalités renommées comme Pape François, tout message le concernant attire l’attention. A cette occasion, une photo du Souverain Pontife dans un manteau extrêmement surdimensionné est devenu viral en quelques heures. L’image a été partagée des milliers de fois sur différents réseaux sociaux et a généré toutes sortes de commentaires.

sur ton compte Twitter, journaliste Maia Debowicz Il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver la ressemblance entre Pape François et George Costanza, l’un des personnages les plus emblématiques de la série Seinfeld. Selon le journaliste, le look du Papa ressemblait beaucoup à celui du personnage joué par Jason Alexandre dans la sitcom populaire des années 90.

Bien que la photo de papa Francisco avec le manteau géant s’est avéré être un montage, cela n’a pas empêché les utilisateurs de s’amuser longtemps avec l’image. Comme cela arrive souvent dans les réseaux sociaux, l’humour et la créativité battent la vérité lorsqu’il s’agit de divertir le reste des utilisateurs.

+Où voir l’intégralité de Seinfeld

Seinfeld est une série télévisée américaine diffusée de 1989 à 1998 et qui compte 9 saisons au total. La série, créée par Larry David et Jerry Seinfeldsuivez les aventures de jerry et ses amis à New York et est devenue une icône de la culture populaire des années 1990. Actuellement, vous pouvez la voir sur Netflix à la fois d’Amérique latine et d’Espagne.

