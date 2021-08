Ils comparent la production d' »Obi-Wan Kenobi » au cinéma indépendant

L'Étoile de la Mort™ - LEGO® Star Wars™ - 75159

• Inclut 23 figurines : Grand Moff Tarkin, Dark Vador, l'Empereur Palpatine, Officier de la Marine Impérial, Officier Impérial, 2 Stormtroopers, 2 Troopers de l'Etoile de la Mort, 2 Gardes Royaux de l'Empereur, 2 artilleurs de l'Étoile de la Mort, un Droide de l'Etoile de la Mort, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, Princesse Leia, C-3PO, Han Solo, Han Solo (déguisé), Luke Skywalker (Tatooine), Luke Skywalker (déguisé) et Luke Skywalker (duel final), plus R2-D2, un Astromech Impérial et un monstre du compacteur d'ordures Dianoga. Avec plus de 4000 pièces, ce modèle génial a une galaxie d'environnements élaborés et authentiques, notamment une salle de contrôle superlaser, une salle de conférence impériale, un hangar avec une rampe de lancement, et le TIE Advanced de Lord Vador avec de la place pour Dark Vador à l'intérieur, la salle du trône de l'Empereur Palpatine, la salle de maintenance des droïdes, le bloc de détention, le compacteur d'ordures, le rayon tracteur, la zone cargo, le turbolaser avec des fusils à ressorts et des sièges pour les 2 artilleurs de l'Étoile de la Mort et 2 tours turbolaser mobiles. • Les armes incluent 3 sabres laser, 4 canons, 3 pistolets, 4 fusils, 2 piques de force. 2 éclairs de la Force et un arc. • Chargez les fusils à ressorts turbolaser et tirez pour éloigner les rebelles. • Placez le TIE Advanced de Dark Vador en position et préparez-vous pour le lancement. • Luttez contre la garde royal dans la salle du trône puis affrontez Palpatine lui-même ! • Aidez Leia à s'échapper du bloc de détention et élancez-vous en sécurité avec Luke au-dessus du gouffre ! • Obi Wan va-t-il fermer le rayon tracteur et aider les rebelles à vaincre l'Empire • • Pouvez-vous repérer le monstre du compacteur d'ordures Dianoga • • Recréez des scènes inoubliables des films Star Wars classiques • Le complément idéal de toute collection LEGO® Star Wars. • Cet ensemble offre une expérience de construction adaptée à l'âge pour les enfants de 14 ans et plus. • Mesure plus de 41 cm de haut sur 42 cm de large.