Ils comparent la fin des Vikings à celle qui avait Game of Thrones

Les Vikings ont pris fin après six saisons réussies qui en ont fait l’une des séries les plus populaires de ces derniers temps. Son succès est à la hauteur d’autres grandes productions, dont Game Of Thrones. C’est pourquoi une fois le dernier chapitre publié, il y avait des comparaisons entre les résultats des deux séries. De quoi s’agit-il?

Après huit saisons, GOT s’est terminé au milieu de 2019 avec un dernier épisode qui a suscité la controverse car certains critiques n’étaient pas d’accord avec la décision des écrivains. Les erreurs de continuité, les incohérences de caractère, les problèmes d’intrigue et même l’absurdité faisaient partie des les points bas qui ont été objectés.

Vikings: ils comparent la fin de la série à celle de Game of Thrones

De la même manière, la fermeture de Vikings a mis en colère une partie des fans qui ont également estimé que les scénaristes l’ont accéléré pour finir. « Avec une grande tristesse, je peux dire que la fin et la dernière saison de Vikings est très mauvaise, terrible. Même la fin de GOT est meilleure », était l’un des commentaires.

La fin des Vikings était pire que GOT ️ – Maira (@MairaXiomara)

6 janvier 2021





Georgia Hirst, qui joue Torvi, a averti dans une interview avec Daily Express en mars 2020 qu’il serait impossible de plaire à tout le monde avec la fin: « Je ne pense pas qu’il y ait une façon dont les Vikings se terminent de telle manière que tout le monde soit satisfait. Les fans sont toujours tristes quand ça se termine. ».

GRAND GRAND … MERVEILLEUX fin de #Vikings #Vikingsfinale # Vikings6B FLOKI tu es ma vie De mon point de vue et étant un grand fan de GoT, Vikings a un meilleur résultat pour une si belle fin – Fey Lencina (@ISAWIENNAMARIE)

6 janvier 2021





Les Vikings ont commencé d’une manière qui maintenant, si j’ose dire comment ce début et toutes ses fermetures de saison sont meilleurs que GOT – Greco Ryfkogel (@GrecoRyfkogel)

30 décembre 2020





D’un autre côté, il y avait aussi ceux qui ont mis en évidence le dernier épisode et l’ont positionné au-dessus de celui que Game of Thrones avait. « Quelle bonne façon de clôturer une série Vikings. Learn GOT », ils ont exprimé leur opinion sur Twitter. Un sondage Spoiler a révélé que le cinquante% il semblait « très bon » la fin, le 30% Je l’ai vu « C’est Correct » et à vingt% je ne lui plais pas « pour rien ».