Ils commandent PlayStation 5 sur Amazon mais reçoivent des friteuses et de la farine: la société ouvre une enquête

La rareté des consoles PlayStation 5 a poussé les joueurs les plus impatients à se diriger vers les sites de commerce électronique pour tenter de saisir une unité à temps pour Noël avant qu’ils ne soient épuisés. Beaucoup se sont retrouvés avec la bouche sèche, mais il y a ceux qui de ce point de vue sont encore pires: selon de nombreux rapports en ligne, un nombre indéfini d’acheteurs qui ont réussi à commander la console sur Amazon, Il est trouvé moquée à la livraison, recevant des marchandises qui n’avaient rien à voir avec la très convoitée PlayStation 5.

Le phénomène a eu lieu principalement dans Royaume-Uni, d’où proviennent la plupart des reportages sur les réseaux sociaux comme Twitter et Reddit. Les auteurs des plaintes sont des utilisateurs inconnus mais aussi des personnes ayant une identité plus connue comme le journaliste anglais Bex April May. Tous signalent le même type de problème: les résultats de livraison non exécuté à l’heure prévue pour des problèmes non spécifiés; lorsque le colis est ensuite laissé sous la maison, il contient des marchandises d’une nature complètement différente: des friteuses à air aux pistolets jouets, en passant par la farine, la nourriture pour chats et bien plus encore.

L’hypothèse qui circule parmi les utilisateurs victimes du problème est que les livraisons incorrectes peut être le résultat d’actions délibérées. Certains rapports mentionnent des camionnettes de livraison qui s’arrêtent devant les maisons pendant quelques minutes, puis repartent comme si de rien n’était; d’autres font référence à des emballages qui ont été trafiqués, fermés avec du ruban adhésif transparent au lieu de celui de l’entreprise.

Amazon a annoncé que ouvrira une enquête interne pour savoir ce qui a pu mal tourner dans les livraisons, mais les solutions proposées aux utilisateurs concernés risquent de les décevoir. Dans cette situation de manque d’approvisionnement, Amazon ne semble pas en mesure de remédier au problème en envoyant immédiatement une nouvelle console: les réserves sont pratiquement épuisées et les acheteurs se retrouvent généralement avec un remboursement en main, mais sans console jusqu’à une date ultérieure.