Ils clarifient les informations sur le licenciement d’Amber Heard d’Aquaman 2

Le tir d’Amber Heard from Aquaman 2 Cela a choqué l’industrie cinématographique le 21 février lorsque le prestigieux magazine Forbes l’a rapporté. Les médias ont indiqué que le procès qu’il entretient avec Johnny Depp a été le déclencheur, même si quelques jours plus tard, il a glissé que l’actrice avait rompu son contrat. Cependant, Après une semaine, il n’y a toujours pas de voix officielle à cet égard et dans les dernières heures, c’est une source proche qui a répondu. Par la presse, a répondu si Warner Bros s’il a renvoyé le protagoniste ou non. Qu’a t’il dit?

Ils confirment qu’Amber Heard continuera dans Aquaman 2

« Une source fiable a déclaré que les informations selon lesquelles Amber Heard aurait été renvoyée d’Aquaman 2 sont inexactes », Un journaliste du Hollywood Reporter a publié sur son compte Twitter, Ryan Parker. Le journaliste n’a pas indiqué si les informations provenaient de Heard ou de la société de production, mais a assuré que le licenciement présumé ne s’est jamais produit.

Selon une source fiable, les informations selon lesquelles Amber Heard aurait été renvoyée d’Aquaman 2 sont inexactes. – Ryan Parker (@TheRyanParker)

28 février 2021





La nouvelle est arrivée sept jours après le rapport Forbes, pendant ce temps, l’actrice et son employeur se taisent. Récemment, le site Rouleau de saucisse Il a également réaffirmé que l’interprète avait été congédié et que la raison n’était pas le litige avec son ex-mari, mais d’avoir rompu son contrat en étant en mauvaise condition physique.







Il ne reste plus grand chose à savoir sur la résolution de Warner car, bien qu’Aquaman 2 ait une date de sortie pour le 16 décembre 2022, Le tournage devrait débuter à Londres l’été prochain en Europe. Cela signifie que dans trois mois, on saura si Heard sera ou non dans le travail de tournage.

Emilia Clarke, qui avait été désigné comme remplaçant, n’en a pas non plus parlé et a généré encore plus d’incertitude. Le changement d’actrice avait été très bien vu par les fans: Selon un sondage Spoiler, 75% étaient d’accord avec le licenciement d’Amber. Cette tendance est répétée dans la demande sur Change.org, où 1,8 million de personnes demandent à être retirées de la bande.