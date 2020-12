Ils choisissent le meilleur anime de l’histoire et le résultat est surprenant

Journée internationale d’Otaku c’est célébré 15 décembre pour célébrer l’amour de la série anime, manga et drame. Au fil des années, les productions japonaises ont été très appréciées des fans et les titres sont nombreux. Une enquête basée sur un magazine prestigieux a choisi les meilleurs et surpris: n’a pas localisé Dragon Ball, Naruto ou One Piece parmi les principaux.

Magazine Diners fait un classement avec le 15 meilleures séries l’anime de tous les temps et sa fondation était la publication bien connue Otaku Bunka et les notes de IMDB. Le décompte effectué a donné des résultats précis appuyés par les avis de spécialistes, Mais cela a laissé certains des spectacles les plus appréciés des fans hors des premières places.

Le gagnant était Hunter X Hunter créé en 2011 et s’est poursuivi jusqu’en 2014. La deuxième adaptation du manga de Yoshihiro Togashi a été choisie par les experts car auparavant il y avait une version de 1998 à 2001. L’histoire a également conduit à deux films de 2013, jeux vidéo, comédies musicales, jouer théâtre et livres.

Hunter X Hunter



Alchimiste Fullmetal est apparu à la deuxième place bien qu’il n’y soit resté qu’une saison de 2003 à 2004. Réalisé par Seiji Mizushima, il raconte l’histoire des frères Edward et Alphonse Elric, qui exécutent un rituel pour faire revivre leur mère et se retrouvent blessés par les produits chimiques qu’ils utilisent. . Il a également été adapté à différents formats.

Alchimiste Fullmetal



Le podium le trouve à Monstre, célèbre série diffusée de 2004 à 2010. Adaptée en un magicien du même nom, l’émission dirigée par Masayuki Kojima a rencontré un énorme succès et a été classée comme « un chef-d’œuvre et un thriller psychologique par excellence ».

Monstre



Dragol Ball? La série emblématique des années 1990 a été classée 15e. Naruto, un autre des plus célèbres d’Amérique latine, se positionne à 12 ans. Shingeki no Kyojin suivi dans 11, tandis que Onze pièces c’était à la septième place.

Classement complet avec le meilleur anime de l’histoire

15 | Balle de dragol

14 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch

13 | Bebop de cowboy

12 | Naruto

11 | Shingeki no Kyojin

10 | Un coup de poing

9 | L’aventure bizarre de Jojo

8 | Saga du Vinland

7 | One Piece

6 | Kimi no Na Wa

5 | Neon Genesis Evangelion

4 | Menace de mort

3 | Monstre

2 | Alchimiste Fullmetal

1 | Hunter X Hunter