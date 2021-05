Ils choisissent entre #TeamCap et #TeamIronMan 5 ans après la guerre civile: qui a gagné?

Captain America: guerre civile C’était l’un des grands films de la Univers cinématographique Marvel Oui la discussion au sein de l’intrigue du film a traversé les écrans et a atteint des millions de fans de la franchise, qui existe encore aujourd’hui. A l’occasion du cinquième anniversaire du film, Le débat a été rouvert sur les réseaux sociaux et ils ont voté à nouveau entre #TeamCap et #TeamIronMan. Qui a gagné?

Le film de 2016 a été l’un des premiers à placer un mauvais moment parmi les Avengers, qui venait de combattre Ultron, mais une dispute a conduit à la séparation des héros les plus puissants de la Terre. Les fans étaient également divisés sur le point de savoir si Tony Stark ou Steve Rogers avaient raison au sujet des accords avec Sokovia..

Comme montré dans les bandes dessinées, Ces accords de Sokovie sont un registre d’identités secrètes, où les Nations Unies sont chargées de contrôler tout mouvement effectué par l’un des Avengers. aux missions hautement prioritaires, pour éviter les catastrophes. Capitaine Amérique était contre la signature considérant qu’ils ont été formés pour protéger les gens ordinaires et être avec le gouvernement les soumettrait à leurs intérêts.







Pour sa part, Iron Man a soutenu la signature du document, commentant que l’accord était nécessaire pour montrer que les Avengers étaient un outil pour combattre le mal et qu’être du côté de l’ONU les séparerait de tous les méchants. Chacun avait ses arguments, tout comme les fans, qui sont revenus voter dans un nouveau sondage sur le compte Twitter @MarvelFlix, auquel environ 2 000 électeurs ont participé. Voilà les résultats!

Les chiffres définitifs a remporté Iron Man, mais dans les commentaires, le débat s’est poursuivi. Du côté de Rigide il y avait des messages du style « Sans Cap, Thanos aurait été une anecdote, mais le seigneur ne voulait pas être contrôlé », tandis que les défenseurs de Rogers ils ont affirmé: « L’un veut donner aux politiciens un contrôle total et l’autre rester libre lorsque cela est nécessaire. ». Qu’est-ce que tu penses? Vous pouvez voter ici!