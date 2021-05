Ils cherchent à restaurer la marionnette obsédante de la vidéo Evil d’Interpol

Puig Repose-pieds Puig Sport Bleu

Les repose-pieds Puig Sport sont parfaits pour les pilotes qui cherchent à personnaliser leur moto et à remplacer les repose-pieds d’origine. Ils sont dotés d’une gomme caoutchouc souple, adhérente et qui amortit les vibrations pour une conduite plus confortable qu’avec des repose-pieds tout en métal.Caractéristiques :• Aluminium usiné CNC• Finition anodisée• Poids environ 90g• Dimensions: 72mm de long et 27mm de largeImportant: Les supports de repose-pieds Puig sont requis et vendus séparément.