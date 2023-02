Ils attrapent une voiture Google en train d’écraser une personne : c’est arrivé au Sénégal et on peut le voir sur Google Maps

in

Un streamer est tombé par hasard sur un délit de fuite en direct : vous pouvez le constater par vous-même sur Google Maps.

Le logo Google Maps, sur la capture de Street View où un délit de fuite a été capté en temps réel

La prochaine fois que vous jouerez à GeoGuessr, le jeu extrêmement populaire qui consiste à deviner où dans le monde vous utilisez des images de Google Maps, vous voudrez faire attention à chaque détail qui apparaît dans votre position. Ou bien vous pourriez manquer des anecdotes rarement vues. Comme un accident de la circulation capté en temps réel par la voiture Google chargée de prendre les photos pour Street View.

Quelque chose comme ça est arrivé au célèbre banderole Pol Turrents lors de sa dernière diffusion sur Twitch. En jouant à GeoGuessr, il a pu tomber sur un scandale en voiture depuis Google Maps à un citoyen sénégalais pauvre.

La voiture de Google capture un délit de fuite en temps réel

Il banderole diffusait un jeu de GeoGuessr, quand dans une partie du streaming, il a pu voir « l’incident ». Dans le diaporama capturé par le véhicule Google pour Street View, vous pouvez voir le processus d’être heurté par une voiture à une personne qui semblait marcher sur une route dans la région de Tambacounda, au Sénégal. Tout commence par un impact, et plus tard, vous pouvez voir la personne et la tranche de pastèque qui (probablement) mangeaient, toutes deux volant dans les airs à la suite de l’impact avec le véhicule.

Étant donné que GeoGuessr extrait les images directement de Google Maps, le délit de fuite est visible à l’emplacement cité. Il vous suffit d’y accéder sur Maps et d’activer Street View pour visualiser l’accident.

La plus bête que j’ai trouvé dans Geoguessr live : la voiture de Maps renversant une personne au Sénégal.

le site exact : https://t.co/oaSr1olynX pic.twitter.com/PcaH0Zrkyn — Pol Turrents (@polispol) 10 février 2023

Ce n’est pas la première fois que Google Street View capture des situations curieuses. Au fil des ans, les images les plus étranges capturées par la voiture de Google ont été collectées, d’un champ plein d’épouvantails quelque peu inquiétants, à un couple de plongeurs au milieu de la ville ou à un groupe de personnes avec des masques de pigeon. De plus, cet outil comprend des fonctions intéressantes, comme la possibilité de gravir le plus haut bâtiment du monde ou de voyager dans le temps.

