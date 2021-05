Ils assurent que Marcela Basteri, mère de Luis Miguel, vit et "c’est bien"

La première saison de la série Luis Miguel, sorti en 2018 via le service de streaming Netflix, nous a amenés à connaître intimement la vie du chanteur, ainsi que son parcours professionnel. Le programme a été et reste un succès, car il exécute actuellement sa deuxième partie, mais ce qui a le plus attiré l’attention et capturé le public était le cas de sa mère, Marcela Basteri, disparue à la fin des années 1980. On a beaucoup parlé de ce qui s’est passé, mais maintenant un nouveau mot important assure qu’elle est en vie.

Dans la fiction de la plateforme, l’histoire nous amène à convenir que Marcela est morte et que « c’était Luisito Rey », comme on dit là-bas. Cependant, Ernesto Buitrón s’est exprimé récemment et a assuré que l’émission nous trompait: «Il y a plus de questions à poser. Il n’y a pas de réponses claires sur ce qui est arrivé à Marcela Basteri. La série soulève une chose, mais dans la vraie vie, nous avons d’autres éléments qui nous font comprendre ce qui se passe avec elle. Pourquoi ne pas le dire tel quel? « .

Maintenant, celui qui élevait la voix était Miguel Aldana, ancien chef de l’Organisation internationale de police criminelle, Y a donné une version totalement différente de celle que nous connaissons ou celui que Luismi nous donne à l’émission de télévision. L’agent de sécurité a parlé avec dis moi ce que tu sais Oui Il a déclaré que pendant des années, il avait une relation étroite avec Marcela: « J’ai eu une communication avec elle et il m’a dit qu’il allait bien il y a un an et demi« .

Après ces mots révélateurs, Aldana a continué de commenter qu’elle ne voulait pas savoir où se trouvait Basteri., mais sait qu’il vit quelque part dans le monde: « Je sais que c’était bien ‘De plus, ne me dis pas où tu es ou ce que c’est ». Puis, il a interrogé le Soleil du Mexique: «Il a des réunions avec Interpol, avec nous, il a pu l’envoyer localiser, Pourquoi tu ne le fais pas?« .







Ce n’est pas la première fois que Miguel prend la parole, puisqu’il avait précédemment assuré: « Marcela Basteri est vivante et a deux autres enfants. Luis Miguel les connaît déjà ». Jusqu’à présent, on ne sait pas si ces propos sont vrais, mais ils peuvent être révélateurs au public car ils proviennent d’une autorité très importante, bien que ce cas de la mère de Luis Miguel continue d’être l’un des grands mystères des dernières décennies.