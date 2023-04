Ils arrivent à faire fonctionner les applications iOS sur Android grâce à un émulateur

Silumen Pommeau De Douche Anti-calcaire Carré À Picots - 1 Fonction

- Associez confort et efficacité avec ce pommeau de douche anti-calcaire carré à picots - 1 fonction, pour faire de la douche un moment des plus agréables. Il saura rendre votre salle de bain plus fonctionnelle, mais également plus belle grâce à son design original et contemporain. - Facile à installer, à utiliser et à entretenir, cette pomme de douche en ABS chromé vous permet également d'économiser jusqu'à 40% d'eau. - C'est un accessoire simple mais original, sa forme rectangulaire et sa couleur chromée sauront apporter une touche design et actuelle à votre salle de bain. Choisissez ce pommeau de douche anti-calcaire carré à picots - 1 fonction pour son design original et son efficacité. Une pomme de douche de qualité et décoratif Ce pommeau de douche carré à 1 fonction est un accessoire de très bonne qualité, idéal pour vous qui appréciez la simplicité, mais qui ne dîtes pas non à l'apport d'une petite touche originale. En effet, sa forme rectangulaire et son aspect chromé apporteront un style design et contemporain à votre salle de bain. Un pommeau de douche facile d'installation, d'utilisation et d'entretien Mais il s'agit surtout d'un accessoire de douche pratique et fonctionnel. Doté d'embouts universels, il se visse à tous les tuyaux aux dimensions standard. Son système anti-calcaire incorporé permet d'éliminer efficacement le dépôt de calcaire après utilisation pour une hygiène impeccable. Ce pommeau de douche vous aidera aussi à économiser jusqu'à 40% d'eau grâce au joint réducteur fourni à la livraison. Alors, pour toutes ses qualités, investissez dans ce pommeau de douche carré à picots - 1 fonction, il vous assure confort et efficacité associés à un usage durable. Découvrez aussi notre gamme d'accessoires pour salle de bain au meilleur prix pour vous aider à aménager votre salle de bain.