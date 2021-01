Ils annoncent le retour de Sex and the City, mais sans Samantha: pourquoi ne sera-t-elle pas là?

‘Sexe et la ville’ Elle est considérée comme l’une des meilleures séries comiques de l’histoire de la télévision, avec «Friends» et «Seinfeld». Le programme créé par Darren Star, le même de ‘Emily in Paris’, avait 6 saisons, avec un total de 94 épisodes qui a été diffusé sur l’écran de HBO de 1998 à 2004. La franchise a également deux films, un de 2008 et un de 2010, et une préquelle de deux saisons de 2013.

Au cas où vous ne connaissez pas l’histoire, le spectacle se déroule à New York et raconte la vie de quatre amis: Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) et Samantha (Kim Cattrall). Nous voyons ses histoires d’amour et ses amitiés, même si elle a également des moments dramatiques, car ils abordent souvent des questions socialement pertinentes, telles que le rôle des femmes dans la société.

Les rumeurs d’un possible retour ont été confirmées le week-end dernier avec l’annonce que le service de streaming HBO Max accueillera la série pour de nouvelles aventures avec le casting original, mais sans une pièce majeure: Kim Cattrall. Pourquoi l’interprète de Samantha ne sera-t-il plus dans la série?

L’absence de Cattrall est due à une confrontation avec Sarah Jessica Parker, et il a grandi dans les médias lorsque le frère de l’actrice qui joue Samantha est décédé. Kim c’était mortel: « Tu n’es pas mon ami. Alors je t’écris pour te dire pour la dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie pour donner l’impression que tu es une fille adorable ».

Parker Il a posté l’annonce sur son compte Instagram et a reçu des demandes de renseignements sur Samantha, auxquelles il a répondu: « Je ne l’aime pas. Je n’ai jamais dit quelque chose comme ça et je ne le ferais jamais. Elle ne fait pas partie de cette histoire, mais elle fera toujours partie de la nôtre. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons. ». Pour le moment, on ne sait pas quand le nouveau ‘Sexe et la ville’ sur HBO Max, mais ouais nous savons que nous aurons 10 épisodes.