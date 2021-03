Ils affirment qu’Henry Cavill a appelé Marvel après l’annonce du nouveau film de Superman

Henry Cavill Il est l’un des acteurs les plus appréciés de la culture populaire depuis qu’il a décidé de revêtir la cape de ‘Superman’ dans l’univers élargi de DC Comics, mais après ne pas parvenir à un accord, il a été retiré de la franchise. Un redémarrage du célèbre personnage, produit par JJ Abrams, a été récemment annoncé et Il semble qu’il ait enragé l’acteur, alors ils affirment qu’il a contacté Marvel.

À la mi-janvier, la nouvelle est venue que l’univers cinématographique Marvel recherchait un interprète pour ‘Captain Britain’, une figure née en 1976 et qui dans la bande dessinée s’est progressivement intégrée aux autres. Là, ils ont rapporté que celui qui le jouerait serait Cavill, qui travaille actuellement sur la deuxième saison de «The Witcher».

Ces derniers jours, une rumeur est apparue selon laquelle L’acteur est en colère contre DC pour la nouvelle version de « Superman » qu’ils prévoient et ne compterait pas sur lui. Souviens-toi que a été retiré du DCEU après l’échec au box-office de ‘Justice League’ (2017) et pour ne pas parvenir à un accord pour faire une apparition dans le film ‘Shazam!’ (2018). L’informateur Daniel RPK s’assure que Henry a appelé Marvel pour le rôle de « Captain Britain ».

Pour le moment, il n’y a aucune information officielle de l’une ou l’autre des parties, mais Son agent Dany García a récemment commenté que de grandes choses vont arriver pour son client, et on estime qu’il s’agit de cette excellente proposition de MCU.. Certains fans ont pris pour clin d’oeil une photo publiée sur leur compte Instagram dans laquelle on la voit en arrière-plan un haltère Captain America, mais cela semble être plus une coïncidence.

Ceux qui ne prendront pas cette nouveauté à la légère seront fans de Bandes dessinées DC, puisqu’au premier mois de 2021 ils se sont quasiment mobilisés à nouveau avec le label « #HenryCavillSuperman » dans lequel ils ont demandé le retour de l’acteur, mais tout semble indiquer que leurs chemins sont de plus en plus éloignés, peu importe combien il s’est manifesté Zack Snyder.