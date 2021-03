Ils affirment que Warner Bros. fait pression sur Amber Heard pour qu’elle démissionne

Il y a quelques semaines, la rumeur montait que Ambre a entendu a été licenciée par Warner Bros., en raison du différend juridique qu’elle a toujours avec Johnny Depp, son ex-mari, et durera jusqu’en avril 2022, selon le dernier rapport du juge chargé de l’affaire. Cependant, quelques jours plus tard, ils ont clarifié la situation en déclarant que tout était faux, mais De nouvelles informations indiquent que le producteur souhaite se désengager définitivement.

« Une source fiable a déclaré que les informations selon lesquelles Amber Heard aurait été renvoyée d’Aquaman 2 sont inexactes », J’écris Ryan Parker, Journaliste média américain Le journaliste hollywoodien, sur son compte Twitter. Là, il n’explique pas d’où vient la première rumeur, mais affirme que le licenciement n’a pas eu lieu. Au cours des dernières heures, quelque chose semble avoir changé, depuis le nouveau rapport marque une position différenteet.

Selon l’un des informateurs les plus reconnus des réseaux, Daniel Richtman, Les dirigeants du studio historique d’Hollywood ont tenté de convaincre Heard de démissionner et laissez la production dans laquelle vous êtes impliqué. De plus, le site Nous avons cela couvert signale cela les producteurs prévoient de changer le plus possible le scénario pour qu’elle apparaisse le moins possible dans le film.

Légalement, il n’y a aucune raison pour qu’ils la licencient et tout indiquerait qu’il s’agit d’un désaccord avec sa situation avec Depp, et c’est pourquoi moins de participation à ‘Aquaman 2’ serait un moyen d’avoir moins de temps sans enfreindre les règles. Les fans de l’interprète de Jack Sparrow ont manifesté pour demander le départ de l’actrice, mais n’ont reçu aucune réponse officielle.

Ce sera un problème qui se poursuivra encore un certain temps, car le juge de la Cour de circuit du comté de Fairfax, Bruce White, a confirmé que le procès qui devait avoir lieu en mai 2021, ce sera enfin en avril 2022. Il est clair que du côté de Johnny Depp ils pensent que c’est une injustice qu’il ait été renvoyé de la saga ‘Fanastic Animals’, mais tous les chemins mènent à Amber Heard moins de temps d’écran.