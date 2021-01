Johnny Depp peut revenir à Pirates des Caraïbes! L’acteur de 57 ans avait été mis au rebut pour son rôle de Jack Sparrow après le scandale médiatique, il a joué avec son ex-femme Amber Heard et a perdu une poursuite en diffamation contre The Sun. Cependant, maintenant un média britannique affirme que Disney reconsidère la situation et qu’il pourrait l’inclure dans son prochain film. La pression populaire a-t-elle fonctionné?

Depuis le 2 novembre, la carrière de l’artiste ne tient plus qu’à un fil car la perte du litige avec le tabloïd a emporté la confiance d’une grande partie de l’industrie cinématographique. D’abord, c’est Warner Bros qui l’a renvoyé de Fantastic Beasts 3, puis c’est Disney qui l’a fait sortir de Pirates des Caraïbes.

L’interprète était acculé, mais il avait deux grands piliers: des compagnons qui le soutenaient comme Oshamee Gibbs et Greg Ellis et les fans inconditionnels. Les fans ont créé une pétition sur Change.org et mettre ensemble 440 000 signatures de demander que le rôle du capitaine Sparrow soit rendu à son propriétaire. Une enquête sur Divulgacher de plus 5,600 voix a jeté que le 94% pense que Depp doit faire partie de la franchise Pirates.

La pétition au nom de Johnny Depp sur change.org



Ils affirment que Disney reconsidère Johnny Depp pour Pirates des Caraïbes

Selon le média britannique Express, la pression des fans a porté ses fruits. « Il y a des rumeurs selon lesquelles les pétitions de Change.org ont obligé les créateurs à reconsidérer », sont les informations que le site gère sur la position de Disney concernant la décision controversée de retirer l’acteur.







La nouvelle coïncide avec l’annonce qu’il a faite Daniel Richtman sur dix nouveaux projets que la société prépare dans l’univers de Pirates des Caraïbes. Si on y réfléchit, Depp pourrait non seulement travailler sur le sixième film de la saga, mais aussi sur d’autres productions qui ont son personnage.

De cette manière, la carrière de la star hollywoodienne semble être réactivée. PGCS a récemment divulgué que Tim Burton voulait qu’il joue dans Beetlejuice 2, la suite du film de 1988 avec Michael Keaton.