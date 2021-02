Ils affirment que Chespirito a prédit la pandémie de coronavirus

Chespirito il est resté dans la grande histoire de la télévision de créer divers personnages de bandes dessinées qui ont fortement marqué la culture latino-américaine. Roberto Gómez Bolaños a produit de nombreux programmes et l’un d’eux était une tendance dans les dernières heures: Sur Tik Tok, une vidéo de Los Casquitos a été viralisée pour un épisode où la quarantaine due au coronavirus est prévue. Quelles sont les coïncidences et les différences?

C’est l’épisode de 1992 appelé « La quarantaine à l’hôtel ». La Chimoltrufia (jouée par Florinda Meza) s’effondre dans une auberge et est soignée par un médecin qui lui annonce la mauvaise nouvelle: Il a été infecté par un virus et l’ensemble des locaux doit être mis en quarantaine pour éviter qu’il ne se propage dans la société.







À l’endroit où ils étaient Les Chómpiras (Chespirito), Le Botija (Edgar Vivar), Sergent Refugio Pasguato (Ruben Aguirre) et M. Morales (Raúl Padilla). Tous ont été enfermés pendant quarante jours à l’hôtel et ont commencé à vivre de drôles de conflits en raison de la dure coexistence qui s’est produite.







« Ce chapitre a prédit le Covid 19 d’aujourd’hui », était le ton des commentaires sur Tik Tok et YouTube. Utilisateurs liés les restrictions subies par la pandémie de Covid-19 avec l’épisode qui a eu lieu il y a 28 ans. Le confinement est actuellement très fort dans les pays européens.

La grande différence entre le chapitre de Los Casquitos et la crise que le monde traverse encore, est que l’épidémie indiquée dans le programme est la rougeole, une maladie infectieuse qui touche principalement les enfants et pour laquelle il existe un vaccin. A la fin de l’épisode on constate qu’il est également très contagieux car le médecin qui assiste à La Chimoltrufia vous attrapez le virus malgré le port d’un masque et de gants.