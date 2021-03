Ils accusent Google de «vous espionner» même avec le mode navigation privée activé

Google fait face à un procès intenté par trois utilisateurs qui affirment que le géant américain continue de collecter des données même lors de la navigation en mode incognito.

Le mode de navigation privée est une modalité de navigation privée présente dans tous les navigateurs Web actuels, y compris Google Chrome, qui nous permet de se déplacer sur Internet sans laisser de trace.

Mais maintenant, le navigateur Google est à nouveau remis en question car un groupe d’utilisateurs Ils accusent le géant américain de « les espionner », malgré le fait qu’ils utilisent généralement mode incognito pour surfer sur Internet.

Le mode incognito de Google Chrome en question?

Selon BloombergTra, un juge fédéral américain a admis au traitement un procès contre Google pour continuer à collecter des données via Google Chrome avec mode navigation privée activé.

Lorsque nous entrons dans le mode incognito du navigateur du géant américain, il nous prévient qu’il ne sera pas sauvegardé historique de navigation, cookies, données du site Web et informations saisies dans les formulaires et cela nous indique également que les sites Web que nous visitons en mode « sans échec » pourront continuer à accéder à nos données.

Mais maintenant, tout semble indiquer que Google lui-même a eu accès aux informations privées des utilisateurs qui ont surfé en mode incognito.

Ce recours collectif a été déposé en juin 2020 et vient d’être admis par la juge californienne Lucy Koh, qui est devenu célèbre pour avoir porté l’affaire de contrefaçon de brevet d’Apple contre Samsung. Dans sa décision, cette magistrate conclut que Google n’a pas notifié les utilisateurs qui continue à collecter des données privées auprès d’eux alors qu’ils naviguent en mode incognito et les dirigeants de la société américaine, pour leur part, se souviennent que « incognito ne veut pas dire invisible » et qu’à chaque fois qu’un nouvel onglet incognito est ouvert, il est possible que les sites Web que nous visitons peuvent collecter des informations sur notre activité de navigation.

Google a annoncé il y a quelques semaines qu’il cesserait de consulter votre historique de navigation pour vous montrer des publicités associées, mais ce nouveau recours collectif rouvre le débat sur la confidentialité de nos données personnelles lorsque vous utilisez votre navigateur Web.

Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec Google Chrome, l’une des alternatives les plus utilisées aujourd’hui est CanardDuckGo, un navigateur avec son propre moteur de recherche, qui, pour diverses raisons énoncées par son fondateur, a été érigé en l’un des champions de la vie privée.

Rubriques connexes: Google, technologie

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂