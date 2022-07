Illusion d’optique pour experts : découvrez ce que sont les 3 bobines de film différentes

in

Défi

Adepte des spoilers ! Nous vous proposons un nouveau défi visuel pour tester vos différentes capacités en faisant appel à vos sens et à votre perception. S’amuser!

Image

Aimez-vous une bonne illusion d’optique qui défie les capacités de vos sens ? spoilers Aujourd’hui, il propose une énigme dans laquelle vous devrez tester votre acuité visuelle en coordonnant vos yeux avec votre cerveau pour atteindre des performances maximales et pouvoir résoudre ce défi que nous vous proposons. Il s’agit d’un jeu amusant que vous pouvez apprécier pendant que vous naviguez sur notre site Web et découvrez différentes nouvelles du monde des séries et des films.

spoilers vous invite à découvrir quelles sont les trois bobines de film différentes parmi toutes celles que l’on retrouve dans l’image que nous vous partageons sur ces lignes. Ces éléments nous rappellent la façon de faire des films d’autrefois où le numérique n’existait pas et où la bande était un élément prépondérant. Aujourd’hui, nous savons valoriser cette histoire et avec nostalgie, nous jouons à un jeu que vous pourrez sûrement apprécier et partager votre résultat sur les réseaux sociaux.

Une illusion d’optique qui confond

Sur Internet et, notamment en période de pandémie, ces illusions d’optique sont devenues à la mode, offrant aux gens un bon moment de divertissement pendant qu’ils aiguisent leurs sens pour trouver les réponses à ces énigmes qui testent leur capacité d’observation ainsi que leur coordination entre eux. la vue et le cerveau. Quelque chose d’assez important !

Oserez-vous découvrir ce que sont les trois différentes bobines de film ? Vous avez 10 secondes pour deviner les bonnes réponses. Une fois ce temps écoulé, nous vous mettons au défi de trouver la solution de la manière la plus courte possible sans regarder le paragraphe suivant dans lequel nous partageons avec vous la solution à ce défi visuel très amusant.

+La solution

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous n’avez peut-être pas encore trouvé la solution à ce défi visuel. L’illusion d’optique peut être déroutante, nous vous recommandons donc de faire attention aux bords des rouleaux pour voir s’ils sont complets ou similaires. C’est la seule façon d’identifier les différences et de gagner ce jeu que nous vous avons proposé à partir de spoilers. Vous pouvez également partager ce challenge viral et mettre vos amis à l’épreuve !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂