Illumination sortira « Moi, moche et méchant 4 » en 2024

Les aventures de Gru et des Minions ne sont pas encore terminées. éclairage et Universal Studios ont confirmé que la nouvelle tranche de » Moi, moche et méchant 4 »avec une date de sortie du 23 juillet 2024. Cette suite marquera le 15e anniversaire de la collaboration entre les deux sociétés, ce sera donc un bon moyen de célébrer cette histoire qui a transcendé la culture populaire avec ses Minions particuliers mais amusants .

Les détails de cette nouvelle production n’ont pas encore été donnés, seuls les acteurs qui donneront la voix des personnages en anglais, ayant Steve Carell de retour en tant que méchant réformé Gru. Les autres membres de la distribution qui figureront dans ce quatrième volet seront Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove, et Steve Cogan.

Le film sera réalisé par le réalisateur des premier et deuxième volets de »Mon méchant préféré », Chris Renaud. le directeur de l’animation, Patrick Delageconnu pour son travail sur d’autres films Illumination, tels que les films d’animation de »chanter »servira de co-réalisateur, tandis que le scénario sera écrit par Mike Blanc et Chris Meledandri jouera le rôle de producteur.









Ceci est la dernière annonce de la franchise »Mon méchant préféré » depuis la date de sortie de « Minions : un méchant est né »une production qui sortira le 1er juillet 2022. Le film sert de préquelle aux principaux films de »Mon méchant préféré » et devrait se concentrer sur Gru, un garçon de douze ans dans les années 1970, alors qu’il s’efforce d’être le méchant ultime.

Depuis la sortie du premier opus en 2010, »Mon méchant préféré » a suivi les aventures du méchant le plus aimé du public, Gru, dans son histoire sur la façon dont il se bat pour être le meilleur méchant, jusqu’à ce qu’il devienne père de trois filles, étant à la fois mari et agent secret, et dans son dernier opus, faites équipe avec son frère perdu Dru pour vaincre ensemble un super méchant qui menace le monde.

Le film a été un grand succès principalement à cause des créatures chaotiques jaunes appelées Minions, à cause de leur façon particulière de parler et des choses folles qu’elles développent à l’écran, amusant les enfants et les adultes. La série de films a engendré un grand nombre de retombées, dont divers jeux vidéo et même un parc d’attractions.