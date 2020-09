Île de Bryan saison 3; faits intéressants; date de sortie; acteurs et personnages; lignes de tracé

Cette série a été diffusée sur le réseau HGTV Canada et elle fonctionne avec succès. Les gens sont enthousiasmés par cette série à venir et cette série a remporté des cotes plus élevées dans l’industrie cinématographique.

La série «l’île de Bryan» est l’un des drames canadiens populaires et elle a été créée par Bryan Baeumler. Les fans attendent de regarder cette série car c’était l’une des fantastiques émissions de télé-réalité. Il y avait deux saisons avec 21 épisodes et chaque épisode a duré environ 60 minutes à la fois. La série a été produite par baryl et divertissement et la première saison est sortie en 2019.

Île de Bryan saison 3; faits intéressants;

Il y avait tellement d’épisodes intéressants dans cette série et certains des épisodes merveilleux sont à savoir, “Bienvenue à Bryland”, “Cette construction est une plage”, “The deep end”, “Sea change”, “Hit the Roof”, ” faire venir les troupes »,« à court d’essence »,« retour à la réalité »,« jours de chien »,« gravés dans la pierre »,« près de chez soi »,« faire la lumière »,« cloches de mariage »,« résultat net », «Ouvert aux affaires», etc.

Les épisodes ci-dessus se déroulent avec succès. pourtant, il faut attendre quelques nouveaux épisodes pour cette série. restez calme, attendez et regardez cette série.

Île de Bryan saison 3; Acteurs et personnages

Tant de rôles principaux jouent bien leur rôle lors de la saison précédente et nous pouvons nous attendre aux mêmes personnages pour la saison prochaine. certains des personnages principaux à savoir, bryan baeumler, Sarah baeumler, Quentin Q baeumler, charlotte shar baeumler, Josephine jojo baeumler, adam wier », etc…

Je peux dire en toute sécurité que les personnages ci-dessus resteront pour la saison prochaine. attendons et découvrons d’autres nouveaux personnages pour cette série.

Île de Bryan saison 4; Date de sortie

Il n’y a pas de date de sortie exacte pour cette série et la date sera annoncée dès que possible dans les prochains jours. Il n’y a pas d’autre pour aller regarder cette série. pourtant, nous devons attendre l’annonce finale. J’espère que les informations ci-dessus satisferont les fan clubs. restez à l’écoute pour découvrir plus d’informations sur cette série.

