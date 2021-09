Il y aura une réunion surnaturelle mais pas de la manière que les fans aimeraient

Surnaturel C’était l’une des séries les plus importantes de la CW ces dernières années. Ses protagonistes, Jensen Ackles et Jared Padalecki, sont devenus des idoles incontestées.

Surnaturel est l’une des séries fantastiques les plus importantes de ces dernières années, avec 15 saisons diffusées entre 2005 et 2020. Quand Le CW mis un terme au spectacle, nombre d’adeptes de l’histoire de les frères winchester Ils ne pouvaient cacher la tristesse de devoir licencier deux personnages qui les ont accompagnés pendant tant d’années. Bien que les deux soient déjà avec de nouveaux projets, il y aura une rencontre entre les stars de la série.

La mauvaise nouvelle concerne la rencontre entre Jared Padalecki et Jensen ackles, les chiffres de Surnaturel, ce ne sera pas comme les fans le souhaiteraient. Cela n’enlève rien mais il faut le préciser pour ceux qui rêvent encore de voir de nouveaux épisodes de la série conclus en pleine pandémie. La rencontre entre les frères winchester ce sera à travers une nouvelle fiction.

De la main de Marcheur, série avec Jared Padalecki qui est sorti en janvier de cette année, les acteurs de Surnaturel ils partageront à nouveau un ensemble. Est-ce, il a été confirmé que Jensen ackles a été convoqué pour diriger le septième épisode de la deuxième saison de l’émission qui est également diffusée sur Le CW. Cela a été révélé de Ligne TV, mais sans dévoiler encore l’intrigue dudit chapitre.

Marcheur c’est un redémarrer de la série télévisée populaire dans laquelle il a joué Chuck Norris, Walker, Texas Ranger. Il se concentre sur un père veuf qui retourne à Austin, au Texas, pour renouer avec sa famille et commence à enquêter sur ce qui est arrivé à la mort de sa femme. Lindsey Morgan, Molly Hagan et Keegan Allen compléter le casting avec Padalecki.

The Boys, le grand défi pour Ackles

Au-delà de l’opportunité d’amener son vieil ami, à Jensen ackles un moment très important arrive. L’acteur de Surnaturel rencontrera à nouveau Eric Kripke, showrunner de la série Le CW, dans son projet réussi de Amazon Prime Vidéo, Les garçons. La troisième saison de l’émission n’a pas encore confirmé quand elle commencera à être diffusée.

Jensen ackles sera en charge de l’interprétation Garçon soldat et a fini de tourner sa partie début septembre. En dialogue avec Variété, Kripke avance: « Je pense que quiconque s’attend à ce que Jensen Montrez-vous et soyez un bon gars, vous serez déçu. Dans les bandes dessinées, je dirais qu’il est surtout un peu maladroit et soumis à Patrie« . De plus, il a ajouté : « Il a été Patrie avant que PatrieDonc ça vient d’une autre époque, mais ça a l’ego et l’ambition, ça a juste l’air différent parce que c’est d’une autre époque. ».