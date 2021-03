Il y aura un film Black Clover, et demain nous en saurons plus

Plus de détails seront publiés demain, coïncidant avec la fin de l’anime. Mais c’est déjà officiel qu’il y aura un film Black Clover.

Demain, 30 mars, sera diffusé le dernier chapitre de l’anime des aventures d’Asta, Yuno et compagnie. Pourtant, on nous avait déjà prévenu que quelque chose d’important allait être annoncé le même jour, à la fin de l’épisode. Cette annonce est sûrement celle du film de trèfle noir, ou du moins quelque chose qui y est lié. Mais le plus drôle, c’est que cette nouvelle a déjà été confirmée.

La chaîne officielle du magazine Jump nous a laissé une vidéo avec l’annonce. Et non, ne soyez pas trop excité car ce n’est pas un teaser. C’est juste un petit rappel de ce que nous portons de l’anime et de ce qui reste à voir. Comme, par exemple, la forme la plus puissante qu’Asta a montrée dans le manga jusqu’à présent.

Malheureusement, nous n’avons ni date ni argument. On ne peut donc pas oser parler d’une éventuelle fin de l’intrigue des démons du Royaume du Pica ou d’une histoire complémentaire. Cela sera sûrement connu à la fin de l’épisode 170 de l’anime, demain.

L’anime Black Clover a déjà presque chevauché le manga qu’il adapte. La saga actuelle bat son plein avec l’arrivée prochaine de la bataille finale entre les Kingdoms of Heart et Clover contre Pica. Et la série animée montre peut-être le début de la formation d’Asta.

Avec tout cela, et malgré le remplissage insupportable que nous avons dû avaler depuis quelques semaines, la chose a dû s’arrêter. Ainsi, le studio Pierrot a choisi de déclarer la fin de l’anime dans l’épisode de demain.

Quant à savoir s’il y aura une nouvelle série plus tard adaptant ce qui reste de cette saga, si ce sera en charge du film ou d’autres questions, on leur répondra, espérons-le, bientôt.