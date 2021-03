Il y aura Motorola Moto G10 Power à côté du nouveau Motorola Moto G30

Motorola lance ses nouveaux smartphones d’entrée en Inde, et les Moto G10 et Moto G30 seront accompagnés de ce Motorola G10 Power inédit qui bénéficiera sûrement d’une plus grande autonomie.

Il y a quelques semaines Motorola nous a présenté ses nouveaux Moto G10 et Moto G30 après quelques premiers pas en 2021 assez prolifique en termes de nouvelles et de fuites, ce qui nous a laissé de bonnes raisons de les suivre face à un nouveau cap dans lequel Motorola veut à nouveau conquérir le monde.

En fait, c’est que demain, ils font leur première en Inde les nouveaux smartphones de base de la marque nord-américaine, désormais entre les mains de Lenovo, avec une surprise inattendue sous la forme de un Moto G10 Power sans précédent qui est déjà une réalité et que GSMArena nous a anticipés en suivant la piste de détaillant Flipkart indien.

L’annonce n’anticipe pas trop de détails sur le matériel du nouveau G10 Power, qui gardera sûrement la base du déjà bien connu Moto G10 de 2021 à ajouter une batterie de plus grande capacité et un système de charge rapide plus performant et la performance.

En fait, déjà dans les images publiées par le détaillant indien que vous pouvez voir un design assez similaire au « classique » Moto G10, avec sa face avant avec entailler centré et un dos texturé révélant un quadruple module photo accompagné de capteurs, flash LED et lecteur d’empreintes digitales.

On connaissait déjà le Moto G30, avec son chipset Qualcomm Snapdragon 662 et son écran IPS de 6,5 pouces HD + avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il sera vendu dans des configurations de mémoire de 4 ou 6 Go de RAM, tous deux avec 128 Go de stockage extensible, et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales arrière et d’un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 20 W.

La caméra dans votre cas est également quadruple, avec Capteurs 64 mégapixels, Ultra grand angle 8 MP, macro 2 MP et capteur de profondeur 2 MP accompagné de son flash LED et un système d’intelligence artificielle pour en tirer le meilleur parti.

Motorola installera la dernière version stable d’Android sur les deux modèles, sans pratiquement aucune personnalisation ni accès à la plate-forme de sécurité ThinkShield de Lenovo.

Les deux modèles arriveront avec Android 11 et Lenovo ThinkShield Security Platform, avec des développements spécifiques pour améliorer la sécurité Internet de ses utilisateurs. Il semble qu’ils chercheront le confidentialité maximale et compatibilité totale avec les applications Entreprise, ce qui leur permettrait de devenir des mobiles d’affaires sans problèmes majeurs.

Malheureusement les prix en Inde ne sont pas connus donc nous avons des références, mais dans sa présentation le Moto G30 prévoyait un prix de 179,99 euros dans une configuration de 4 Go de RAM, tandis que le G10 « normal » indiquait 149,99 euros. Certes, le «Power» sera un peu plus cher, mais il restera sans aucun doute dans une gamme très attractive.

