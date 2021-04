Il y aura des choses «exclusivement humaines», mais la culture n’en fait pas partie: cette étonnante compilation montre que la culture animale est bien plus qu’une anecdote

Une poignée de grues suivant un avion ultra-léger comme s’il s’agissait d’une route migratoire traditionnelle, des mouflons d’Amérique sédentaires apprenant pendant des siècles à migrer poussés par le besoin de nouvelles zones de pâturage; singes capables de transmettre de génération en génération des choses apprises des humains; les suricates qui fournissent des scorpions sans piquer pour entraîner leurs enfants à chasser les scorpions ou les baleines à bosse qui ont développé une «nouvelle façon de se nourrir» en utilisant la surface de l’eau et en la répandant dans le monde en seulement 20 ans.

Tout cela, même si cela ne semble pas être le cas, c’est la culture. Et si cela ne semble pas être le cas, c’est essentiellement parce que la culture a longtemps été considérée comme un trait exclusivement humain. Cependant, « un nombre croissant de preuves montre que ce n’est tout simplement pas le cas« .

Ce qui nous rend uniques maintenant nous rend comme tout le monde

Anthony Delanoix

Au sens strict ce n’est pas une nouveauté, depuis 70 ans, La recherche a toujours montré que la culture animale n’est pas qu’une anecdote, mais se propage dans tout le règne animal et atteint un énorme groupe de vertébrés et d’invertébrés par voie terrestre, maritime et aérienne. Pour le prouver, «Science» publie une compilation très intéressante d’Andrew Whiten dans laquelle des dizaines d’exemples de ces pratiques culturelles peuvent être vus.

Mais qu’est-ce que vraiment cela de la culture? Concrètement et à ces fins, il est tout ce qui est appris des autres et transmis à travers les générations successives. Autrement dit, ce qui est filtré à travers les comportements, les dynamiques d’apprentissage social et les compétences cognitives. Et le fait est que si nous faisons nôtres les conclusions de toutes ces recherches, nous ne pouvons pas regarder la nature de la même manière.

Il ne reste plus qu’à reconnaître que l’idée de cultures animales a des implications radicales pour la conservation, pour le bien-être et, surtout, pour comprendre l’évolution des sociétés animales. Y compris, maintenant oui, le nôtre.

Image | Sonika Agarwal