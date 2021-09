Il y a une rumeur de Dicey inFAMOUS PS5 faisant le tour

Il y a un Vitrine PlayStation cette semaine, ce qui signifie que toute personne ayant un Twitter compte a entendu des informations privilégiées sur l’événement de leur oncle qui travaille chez Sony. Nous avons vu des tonnes d’histoires voler sur les réseaux sociaux ce week-end, y compris la perspective d’un nouveau titre Marvel et bien plus encore. Celui qui semble avoir bloqué est une rumeur concernant inFAMOUS.

Selon Nick Baker, co-fondateur de l’ère Xbox, la série de super-héros de Sucker Punch est en ligne pour un retour – mais « prenez celle-ci avec un grain de sel ». Il a écrit sur Twitter: « C’est une des choses que je n’ai pas pu confirmer. Mais parce que j’aime la série, j’espère que c’est vrai. Mais il y a une chance que nous puissions voir inFAMOUS faire un retour à la vitrine de Sony. Doigts croisés. »

Le libellé de ce message nous fait atteindre notre bouton carré, car il y a beaucoup à douter ici. Baker souligne à plusieurs reprises qu’il n’a pas vraiment été en mesure de corroborer l’histoire et se termine par un gros vieux croise les doigts. Bien sûr, cela n’a pas empêché la publication d’être partagée des centaines de fois en ligne et signalée par des dizaines de sites Web.

Les fans ont depuis remarqué que Sony a récemment renouvelé son nom de domaine inFAMOUS, ajoutant plus de carburant au feu, mais nous pensons que c’est une coïncidence et qu’il ne s’agit que d’un cas où le détenteur de la plate-forme protège sa propriété. Nous aimons inFAMOUS, mais avec Sucker Punch qui travaille maintenant sur Ghost of Tsushima et Spider-Man de Marvel en cochant la case « monde ouvert de super héros exclusif » de PlayStation, cela nous semble fait.

Cela pourrait-il arriver? Eh bien, oui, bien sûr – mais cette rumeur ne nous a pas vraiment convaincus.