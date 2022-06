Il y a une conspiration sauvage que Billie Eilish a rejoint les Illuminati

Alors que les fans attendent avec impatience le titre de Glastonbury de Billie Eilish le vendredi 24 juin, il y a une théorie du complot sauvage qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle elle a rejoint les Illuminati.

Restez avec nous pendant que nous vous expliquons.

Les Illuminati sont une organisation présumée et insaisissable dont on dit qu’elle veut révolutionner la planète avec un « Nouvel Ordre Mondial ».

Les théoriciens du complot ont longtemps cru que Kanye West, Beyoncé et Jay Z faisaient partie des membres célèbres de l’organisation, affirmant qu’ils communiquaient avec les gens par le biais de symboles secrets dans leurs chansons et leurs clips.

Il existe une théorie du complot sauvage selon laquelle Billie Eilish fait partie des Illuminati. Crédit : Alamy

Maintenant, Eilish est le dernier visage célèbre associé à la société secrète basée sur son clip « All The Good Girls Go To Hell ».

La chaîne TikTok, Conspiracy Central, s’est penchée sur la théorie le mois dernier et s’est demandé si c’était son utilisation des «ailes de chauve-souris» qui avait poussé les théoriciens à pointer du doigt.

Au sens spirituel, les chauves-souris symbolisent quelqu’un qui est « conscient de ses propres états de conscience » et elles représentent « à la fois la mort et la vie, les fins et les débuts », selon worldbirds.com.

Qu’est-ce que cela a à voir avec les Illuminati, nous devons admettre que nous sommes un peu perdus.

De retour à la vidéo, un membre du duo d’hôtes a commencé : « Tout le monde pense qu’elle a rejoint les illuminati littéralement sur la base de son dernier clip ‘All The Good Girls Go To Hell’.

« Dans ce clip, tout est apocalyptique et tout le monde se dit : « Oh la fin du monde et elle prend le pouvoir » parce qu’elle a ces énormes ailes, qui pour moi ressemblent à une chauve-souris géante.

« Donc, tout le monde panique à ce sujet, mais aussi quel contrôle créatif a-t-elle sur ses clips ?

« Honnêtement, à ce stade, probablement beaucoup parce que la façon dont elle a commencé était super underground, donc je suppose qu’elle a fait les choses selon ses propres termes tout ce temps, n’est-ce pas? »

À quoi l’autre présentateur a demandé: « Qu’est-ce que la chauve-souris a à voir avec ça? »

« C’est un signe », dit la première femme. « Je ne sais pas, destruction ?

Son co-présentateur a demandé: « De quoi? N’y a-t-il pas un symbole? » faisant allusion à la forme triangulaire que les gens font avec leurs mains pour symboliser la société secrète.

Fait intéressant dans les commentaires sous la vidéo, la majorité des utilisateurs étaient d’accord avec la théorie bizarre.

L’un d’eux a écrit: « Vous êtes à peu près sur la bonne voie et regardez à travers les instagrams des célébrités et nous faisons des promotions, découvrez comment ils ont toujours le symbolisme à 1 œil [sic]. »

« Illuminati est censé être un secret, donc les célébrités n’admettent pas beaucoup de choses », a posté un autre.

Cependant, un fan a souligné que la chanson parle en fait du réchauffement climatique, en écrivant : « lol cette chanson parle du changement climatique, c’est drôle lol pense que ça [sic]. »