Il y a une chance que Square Enix vende des participations dans plus d’entreprises

Crystal Dynamics et Eidos Montréal ont prétendument été vendues parce qu’elles ont « cannibalisé » les activités de la plus grande entreprise, et Square Enix a déclaré qu’il envisageait de vendre des intérêts dans certains de ses développeurs de jeux en propriété exclusive.

Square Enix, selon les informations obtenues par l’expert de l’industrie du jeu vidéo David Gibson lors du dernier appel financier de l’éditeur, considère les ventes imprévues de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal comme « l’étape 1 » de ses ajustements à l’entreprise.

La deuxième étape verrait Square Enix évaluer son portefeuille de studios et déterminer s’il doit conserver la propriété complète ou permettre à d’autres sociétés d’acquérir des participations dans ces entreprises.

Selon Gibson, cela offrirait l’avantage de faciliter la répartition des ressources entre les studios par Square Enix, dans le but de pouvoir concentrer « des ressources abondantes sur les titres japonais ».

Gibson s’attend à ce que des entreprises comme Sony, Tencent et Nexon souhaitent acheter des parties des studios de Square Enix. L’administration a également manifesté le désir d’embaucher de nouveaux développeurs pour élargir sa liste de développement.

Square Enix aurait expliqué à la demande qu’il avait choisi de vendre ses développeurs étrangers élevés parce que des entreprises comme Crystal Dynamics se sont «cannibalisées» du reste du groupe, ce qui rend apparemment plus difficile la gestion des fonds dans l’ensemble du portefeuille de développement – ​​probablement comme un résultat de la création coûteuse de jeux comme Marvel’s Avengers.

Les studios d’avancement Square Enix survivants comprennent souvent quatre unités commerciales créatives (qui créent des jeux comme Final Fantasy, Kingdom Hearts et la récente gamme de jeux « HD-2D »), Luminous Productions (Forspoken), Tokyo RPG Factory (I Am Setsuna) , Square Enix London Mobile (Tomb Raider Reloaded), et d’autres.

Dans les revenus les plus récents de Square Enix, les revenus des ventes de sa section de jeux ont diminué d’une année sur l’autre, reflétant le modèle de la grande majorité des studios de jeux après la pandémie.

Pourtant, le phénoménal populaire Final Fantasy 14 a une fois de plus défié les attentes en affichant une hausse des ventes brutes grâce à un boost du nombre de la page dédiée.