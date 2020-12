Il y a une bande-annonce pour ‘Loki’ (Et c’est Glorieux!)

Au milieu d’une multitude d’annonces, Disney nous a donné notre meilleur aperçu du prochain Loki série, avec une date de sortie!

Compte tenu de la popularité de Loki de Tom Hiddleston, il n’est pas surprenant que la prochaine série Disney + Loki a été l’un des plus attendus. Enfin, nous avons enfin un bon aperçu de ce à quoi ressemblera cette série et quand elle sortira! Nous savons maintenant que Loki fera sa première dans Mai 2021.

Pour être honnête, Loki semble être quelque chose de stupéfiant.

Regardez la bande-annonce et vous verrez ce que je veux dire:

Donc … au moins, nous savons enfin où Loki est allé après avoir attrapé le Tesseract pendant Avengers: Fin de partie. Tout cela a l’air incroyablement cool, bien que quelque peu déroutant, même si je suis sûr que tout sera éclairci à temps.

Autant que je sache, on dirait que Loki a été renvoyé par… .temps? L’ascenseur dans lequel il se trouve est très rétro, et il y a plusieurs scènes où il côtoie des gens habillés comme dans les années 1960 (ou peut-être les années 70?) De plus, je ne sais pas comment nous en arrivons à ce point, mais je suis à peu près sûr que la bande-annonce implique que Loki est en fait le pirate de l’air DB Cooper, ce que je dois voir.

La série semble être un tour de montagnes russes entre la comédie et le drame, le genre que seul Tom Hiddleston pourrait réussir, alors je suis plus qu’excité de voir Loki quand il arrive sur Disney + dans Mai 2021.