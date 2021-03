Il y a un skin rétro Lara Croft dans le nouveau Battle Pass de Fortnite

Aimez-le ou détestez-le, vous devez apprécier le contenu croisé de Fortnite. Epic Games a travaillé des heures supplémentaires pour ajouter des personnages emblématiques à son monstre Battle Royale, et Lara Croft est le dernier ajout dans le cadre de son déploiement du chapitre 2 de la saison 6. Ce qui est bien, cependant, c’est que vous aurez la possibilité de choisir entre le Croft contemporain et endurci au combat – et son look rétro PS1.

Les 4 styles de Lara Croft! #Fortnite pic.twitter.com/eVbHJFfaxs– Fortnite News (@FortniteBRFeed) 16 mars 2021

En plus du Tomb Raider, il existe également de nouveaux skins avec Teen Titans ‘ Rebirth Raven et Neymar Jr – ce dernier sera débloqué plus tard dans la saison. La carte du jeu a également été actualisée, avec un thème de survie implémenté. Retournerez-vous à Fortnite pour assumer le rôle de Lara? Maniez vos pistolets doubles dans la section commentaires ci-dessous.