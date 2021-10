Il y a un restaurant sur le thème de Batman à Londres appelé Park Row, et cela semble être le moyen idéal pour se mettre dans l’ambiance du nouveau film à venir Le Batman après la chute d’une bande-annonce ce week-end. Vous pouvez découvrir le restaurant dans la vidéo ci-dessous :

Park Row, situé sur Brewer Street à Soho, se présente comme la « première expérience de restaurant inspirée de DC » de la capitale, avec son site Web disant du concept : « Il fait partie du groupe Wonderland Restaurant, un riche melting-pot de certains des les meilleurs esprits créatifs et conteurs du monde de la nourriture, du cinéma et de la magie.

« La vision de notre entreprise est d’apporter de la curiosité et de l’émerveillement à l’expérience culinaire d’une manière jamais vue auparavant, et de créer un portefeuille international de concepts alimentaires immersifs autour de marques, d’histoires et de personnages emblématiques. »

Le restaurant Pennyworth’s à Park Row. Crédit : Instagram/@parkrowlondon

Crédit : Instagram/@parkrowlondon

Nommé d’après le quartier de Gotham North où les parents de Bruce Wayne ont été tués devant lui, le complexe du sous-sol comprend un certain nombre de restaurants et de bars séparés et peut accueillir jusqu’à 330 invités.

Les convives entrent par une fausse bibliothèque anglaise, ouvrant une bibliothèque qui s’écarte pour entrer.

Crédit : Instagram/@parkrowlondon

Le plat de morue bleue est un « clin d’œil au tristement célèbre complot du Joker visant à empoisonner l’eau de Gotham, transformant sa vie marine en diabolique Joker Fish ». Crédit : Instagram/@parkrowlondon

En plus du salon Iceberg, un bar cabaret sur le thème des pingouins avec sa propre sculpture de glace, il y a aussi un lieu appelé Pennyworth’s qui rend hommage au majordome de Bruce Wayne, le bar à cocktails de fin de soirée Old Gotham City, un restaurant appelé Rogues Gallery comme un clin d’œil à Selina Kyle (alias Catwoman), et un espace de restaurant multisensoriel à l’intérieur d’une grande boîte en argent, surnommé le Monarch Theatre.

À l’intérieur du salon Iceberg. Crédit : Instagram/@parkrowlondon

Le bar à cocktails Old Gotham City. Crédit : Instagram/@parkrowlondon

Le restaurant est un premier lancement pour Wonderland Restaurants, qui est décrit comme un « studio de création et d’innovation » pour l’industrie de l’alimentation et des boissons.

Le site Web continue : « Wonderland Restaurants est un riche melting-pot de certains des meilleurs esprits créatifs et conteurs du monde de la nourriture et de la magie.

« La vision de notre entreprise est d’apporter de la curiosité et de l’émerveillement au secteur de l’hôtellerie d’une manière jamais vue auparavant et de créer un portefeuille international de concepts alimentaires immersifs. »

Crédit : Instagram/@parkrowlondon

La salle de bain inspirée de Harley Quinn. Crédit : Instagram/@parkrowlondon

Avant l’ouverture, James Bulmer, directeur de la création de Wonderland Restaurants, a déclaré à Big Hospitality : « Nous sommes ravis de nous associer à Warner Bros pour créer leur première expérience de restaurant gastronomique immersive inspirée de DC dans le monde entier.

« Il s’agit d’un projet en cours depuis de nombreuses années, avec chaque détail soigneusement pensé pour offrir une expérience unique à nos clients.

« Les tendances dans notre secteur évoluent vers une restauration amusante, immersive et expérientielle et notre objectif est de le démontrer à grande échelle avec des plats et des boissons exceptionnels. Je suis toujours un enfant de cœur, inspiré par les plus grandes histoires et conteurs.