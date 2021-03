Il y a un processeur dans le rover Perseverance utilisé dans les Mac des années 1990 – voici pourquoi

Le rover Persévérance qui est arrivé il y a quelques jours à la surface de Mars aura pour tâche de rechercher des preuves de vie sur la planète rouge. Le cerveau électronique qui le guidera dans cette mission cruciale ne peut cependant pas être défini exactement comme le premier de la classe: c’est une puce qui a la même architecture et à peu près la même puissance de calcul qu’un ancien ordinateur Mac des années 90. Les spécifications techniques ont été révélées par la NASA et font de Perseverance un appareil nettement moins puissant que n’importe quel smartphone actuel.

Le processeur à l’intérieur de Perseverance

L’élément qui coordonnera le mouvement, les communications, l’analyse et plus encore au sein du rover est un processeur architectural PowerPC 750. Pas exactement une des puces utilisées par Apple dans ses ordinateurs, mais une variante compatible et donc capable de développer une puissance de calcul similaire, à la même vitesse d’horloge. Ce dernier est fixé à 200 mégahertz et, avec 256 mégaoctets de RAM et 2 gigaoctets pour le stockage, met le système informatique de Perseverance à égalité avec un iMac de 1998.

Pourquoi un si vieux composant

Les raisons d’un tel choix sont nombreuses, mais elles peuvent être facilement résumées dans cette hypothèse: pour ce que la Persévérance devra faire, c’est la solution la plus sûre à utiliser. Le rover est situé à 55 millions de kilomètres de la Terre: il ne peut pas être fixé à distance et se trouve sur une planète à taux de rayonnement élevé. La plateforme utilisée était protégée contre cette dernière menace, mais pour éviter d’autres types de pannes, remédier aux éventuels problèmes et se coordonner parfaitement avec les commandes données par la base, son comportement ça doit être parfaitement prévisible. Il vaut donc mieux privilégier un processeur conçu il y a plus de 20 ans, testé et connu à fond par la communauté scientifique plutôt que la dernière découverte qui vient de sortir des laboratoires de recherche et développement.

Qu’y a-t-il dans le drone volant

Le discours est légèrement différent pour le drone Ingenuity, qui à partir du mois prochain volera au-dessus de la surface de Mars à une hauteur d’environ 5 mètres pour prendre les premières photos aériennes de la planète. Décollage, maintien d’altitude, navigation aérienne et atterrissage sont tous réunis en un beaucoup plus de variables par rapport à ceux qui, avec la force de gravité, clouent le rover à la planète: pour cette raison, un processeur beaucoup plus récent est inséré dans le drone, mais toujours bien rodé. Il s’agit de la puce Snapdragon 801, présent en 2014 des smartphones tels que OnePlus One, qui permettront au gadget de réagir en temps réel aux courants et autres événements imprévus d’une manière qui serait impossible sur la planète Terre.

