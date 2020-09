Il y a un numéro de Haunting of Bly Manor que vous pouvez appeler et c’est AF effrayant

La bande-annonce officielle de The Haunting Of Bly Manor vient de tomber, et vous pouvez maintenant appeler le numéro sur l’annonce de la nounou de l’émission – mais attendez-vous à une réponse très effrayante …

La remorque pour La hantise de Bly Manor vient de tomber, et alors que nous attendons avec impatience le lancement de l’émission cet automne, vous pouvez entrer dans l’action à partir de maintenant.

Il s’avère que le numéro de téléphone sur l’annonce d’emploi de nounou de l’émission fonctionne réellement. Si vous l’appelez, vous pouvez vous attendre à un message vraiment effrayant de la part des enfants de la famille Wingrave vous remerciant de l’intérêt que vous portez à leur poste.

Le compte Twitter officiel de l’émission a publié l’annonce, avec le numéro de téléphone recherchant “une fille au pair pour deux enfants parfaitement splendides à Bly Manor”, et toute personne intéressée devrait appeler le numéro fourni.

Lorsque le numéro est appelé, vous pouvez vous attendre à une réponse effrayante. Image: Netflix

Naturellement, les fans d’horreur se déchaînent au premier signe de danger, et un utilisateur, @diaryofjacob a osé essayer.

«Salut, vous avez rejoint la famille Wingrave à Bly Manor. Nous ne sommes pas ici pour le moment», commence le message.

«Si vous appelez pour le poste de nounou ouvert, des interviews seront menées par notre oncle Henry dans cinq jours. Ce sera parfaitement splendide. Nous avons hâte de vous rencontrer.

L’un des enfants commence alors à fredonner étrangement, avant que l’appel ne se termine.

Voyez par vous-même ici … (et ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu)

Le spectacle de suivi à La hantise de Hill House suit la famille Wingrave, qui réside dans la campagne anglaise et trouve une nouvelle fille au pair pour s’occuper des enfants, Flora et Miles.

Cependant, lorsque leur nouveau tuteur Dani commence le travail, des événements étranges se produisent dans la maison que personne d’autre ne peut voir.

Le nouveau spectacle est vaguement basé sur le roman de 1898 Henry James Le tour de la vis.

Il y aura également beaucoup de visages familiers dans la série lorsque les membres de la distribution de Hill House reviendront. Dani sera joué par Victoria Pedretti (anciennement Nell), et sera rejoint par Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen et Kate Siegel.

Regardez la bande-annonce ici:

L’émission sera diffusée sur Netflix à partir du 9 octobre. Popcorn prêt.

