Il y a un crash généralisé des services Google

Ce qui manquait à 2020 pour finir en beauté, c’était une baisse des services Google en ce moment.

Il semble que cela puisse toujours empirer dans cette vie. Même la sortie ratée de Cyberpunk 2077 n’est pas l’aboutissement du malheur (du premier monde, bien sûr). Maintenant, et depuis quelques minutes, l’un des géants de l’Internet (et presque tout, la vérité) souffre de problèmes dans le monde entier. Nous parlons d’une baisse générale des services Google.

L’incidence a commencé à se produire vers 13h00 (heure de la péninsule espagnole) affectant les principaux services, tels que Gmail, Google Drive ou même le moteur de recherche. Ils ne fonctionnent pas correctement non plus Youtube, il Calendrier ou conférences par Meet. Si vous pouvez y accéder à ce moment, c’est peut-être parce que vous aviez déjà des données en cache ou qu’elles avaient été enregistrées sur votre appareil.

Apparemment, le problème est lié aux comptes que nous avons associés. En fait, si nous faisons le test pour accéder aux services Google en mode incognito, cela ne nous pose aucun problème. Qu’ont-ils touché?

Pour le moment, Google n’a fait aucune déclaration à cet égard et dans son panneau d’état (auquel vous pouvez accéder à partir de ce lien), l’incident n’apparaît pas. Mais la vérité et la vérité sont que le service est en panne et que des échecs sont signalés dans différentes parties de la planète. En d’autres termes, nous ne sommes pas confrontés à un problème fou.

[ACTUALIZACIÓN]

Petit à petit, les services se rétablissent. La chute a duré environ une heure et quart mais aucun détail sur les raisons n’a encore été donné.