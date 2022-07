Il y a un complot bizarre Eminem est mort en 2006 et a été remplacé par un clone

Dans une autre théorie farfelue du complot sur Internet, il a été affirmé qu’Eminem est décédé en 2006 et a été, tout simplement, remplacé par un clone androïde.

Bien sûr, nous savons tous que la probabilité que cela soit vrai est très peu probable… mais apparemment, le rappeur ‘Slim Shady’ n’est plus et a été remplacé par un clone.

Le drame a commencé lorsque les fans ont remarqué un changement dans sa voix au fil des ans.

Bien sûr, nous savons tous que les chanteurs et les rappeurs connaissent un changement de voix au fil des ans en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment le vieillissement et la tension, mais bien sûr, être remplacé par un clone est certainement l’un de ces facteurs.

Et puis, le site espagnol La Guía Del Varón a décidé de jeter encore plus de carburant sur le feu en qualifiant Eminem de « clone androïde » et en affirmant qu’il était mort dans un accident de voiture en 2006.

Eminem en 2003, avant le supposé accident de voiture qui « l’a tué ». Crédit : REUTERS/Alay Stock Photo

« En 2006, Eminem est mort dans un accident de voiture », a rapporté le journal dans ses portails.

Les fans ont également décidé de commencer à distinguer son changement d’apparence au fil des ans, beaucoup soulignant un énorme changement dans la forme de sa mâchoire et la structure générale de son visage.

« Ouais, je crois que c’est un clone, il ne lui ressemble même plus et ses yeux sont morts », a même écrit un fan.

Et puis sont venues les paroles.

La théorie souligne que depuis 2006 (quand il est censé être mort dans un accident de voiture), le rappeur a apporté des « changements significatifs » aux paroles qu’il sort et que son style vestimentaire a également changé – ajoutant qu’il met désormais « un grand l’accent mis sur le style de vie hip hop » et a changé pour un style « beaucoup plus sombre ».

Certains pensent qu’Eminem est maintenant un « clone androïde ». Crédit : WENN Rights Ltd/Alay Stock Photo

Mais les choses ont pris une tournure en 2013 lorsque des images d’Eminem « glitching » sur un rapport ESPN en direct ont commencé à circuler, ce qui a été encore plus médiatisé en 2016 lorsque le rappeur BoB a publié une série de tweets cryptés affirmant que le clonage humain existait depuis des années.

Et en 2019, la sortie du clip vidéo » Cloned Rappers » de Tom Macdonald a plongé les partisans de la théorie dans une frénésie, Macdonald affirmant dans sa chanson que » Illuminati a prélevé des échantillons d’os pour cloner des rappeurs « , puis a mis les vrais êtres en prison pour ‘ faire taire leur vision ».

« S’ils ne peuvent pas vous contrôler, ils effacent l’ancien vous », poursuit-il, avant d’énumérer certains des noms qui ont été clonés, notamment Gucci, Kodak et, bien sûr, Eminem.

Aussi ridicule que puisse paraître la théorie du complot, certains en achètent chaque centime, l’un d’eux disant : « Je crois qu’Eminem est un clone, il n’a plus la même apparence après le soi-disant accident où il vient de disparaître pendant environ un an il est revenu différent. »

Un autre a déclaré: « Em est mort dans un accident de voiture en 2006 … il est sorti 6e comme dans le film. Il a arrêté de rapper comme Em il y a longtemps. »

Cependant, beaucoup ont fermement les pieds sur la planète Terre et croient que la théorie est un tas de taureaux ** t.