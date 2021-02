Il y a un code secret dans le parachute du rover Mars

Lorsque le rover Perseverance de la NASA a déployé son parachute pendant sa plongeon défiant la mort dans l’atmosphère de la planète rouge le 18 février, il a diffusé un code secret de rayures rouges et blanches dans le ciel, ont confirmé des scientifiques de la NASA lors d’une conférence de presse lundi 22 février.

Des détectives Internet ont déchiffré le code six heures après en avoir pris connaissance.

Les rayures, qui rayonnent du centre du parachute dans un motif apparemment aléatoire de cercles concentriques, épellent en fait un message écrit en code informatique binaire, Adam Steltzner, l’ingénieur en chef de Perseverance, révélé sur Twitter après que le code ait été déchiffré lundi soir. Chaque chaîne de rayures rouges et blanches représente une seule lettre; Lorsqu’elles sont lues dans le sens des aiguilles d’une montre depuis l’anneau le plus interne du parachute jusqu’à l’anneau le plus externe, les lettres codées épellent ce message:

« Osez les choses puissantes. »

On dirait qu'Internet a déchiffré le code en 6 heures environ!

Si cela vous semble familier, c’est probablement parce que le même message est écrit sur le mur du siège du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, et est la devise du laboratoire depuis des années.

L’anneau le plus à l’extérieur du parachute contient également un ensemble de coordonnées: 34 ° 11’58 « N par 118 ° 10’31 » W – l’emplacement du siège du JPL en Californie.

Lors de la conférence de presse de lundi, Allen Chen, l’ingénieur principal des systèmes pour l’entrée, la descente et l’atterrissage de Perseverance, a mis le public au défi de trouver le message secret.

« En plus de permettre une science incroyable, nous espérons que nos efforts dans notre ingénierie pourront en inspirer d’autres », a déclaré Chen. tel que rapporté par The Verge . « Parfois, nous laissons des messages dans notre travail pour que d’autres les trouvent à cette fin, alors nous vous invitons tous à essayer et à montrer votre travail. »

Chen a dit plus tard à The Verge qu’il y a probablement plus de codes secrets et de messages cachés à bord de Perseverance, dont une majorité « ne sera jamais connue – même par moi », at-il dit.

