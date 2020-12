Il y a un Airbnb sur le thème «  Seul à la maison  » disponible à la location cette saison des fêtes

Une des raisons Seul à la maison résonne tellement avec les fans est dû à la brillance d’un jeune Kevin McCallister pour déjouer les voleurs dans sa propre maison. L’enfant de 9 ans a installé des pièges pour les condamnés stupides en utilisant plusieurs de ses propres jouets. Désormais, les fans du film peuvent revivre certains des pièges dans la vie réelle en louant un Airbnb inspiré du classique de Noël.

Un Airbnb sur le thème « Seul à la maison » est actuellement disponible à la location

Les locataires peuvent être un peu contrariés que la maison ne soit pas à Chicago, où vivait réellement la célèbre famille McCallister. La maison Airbnb se trouve à Dallas, au Texas, il se peut donc que le temps froid soit absent cette saison des vacances. Heureusement, la maison possède de nombreuses cloches et sifflets emblématiques que l’on voit dans le film pour compenser les températures potentiellement plus chaudes.

Les propriétaires ont surnommé de façon hilarante la location «The Kevin – Holiday Classic + Cheese PIZZA & Traps». Les invités peuvent s’attendre à la reconstitution des pièges que Kevin a mis dans le film contre les bandits mouillés.

Selon People Magazine, la maison comprend des pots de peinture suspendus au plafond. Il y a aussi une pléthore de petites voitures minuscules sur le sol, une découpe en carton de la légende de la NBA Michael Jordan qui est visible depuis la vitre avant que Kevin a utilisé comme leurre pour faire croire aux voleurs que la famille était à la maison lors de leur tentative d’effraction.

Le duplex de deux chambres et une salle de bain permet d’accueillir jusqu’à six personnes par séjour pour un peu plus de 300 € par nuit. Les propriétaires jettent même une pizza au fromage comme un clin d’œil au repas préféré de Kevin. Les clients sont ravis de leur séjour, donnant à la maison cinq étoiles et tout cela est dû au puits et aux gestes spéciaux des propriétaires.

«Un hommage à notre film de Noël préféré! Célébrez les vacances avec vos proches dans une maison qui ressemble à 1990 », lit-on dans la description d’Airbnb. « Vous et votre famille ou vos amis pouvez regarder vos films de vacances préférés sur VHS, boire du lait avec des lunettes de luxe, jouer au ping-pong et profiter de tonnes de séances de photos! »

À quoi ressemble la vraie maison ‘Home Alone’ aujourd’hui

Malgré la sortie du film il y a 30 ans, la maison est toujours aussi recherchée aujourd’hui. La maison géorgienne coloniale en briques rouges utilisée pour la majeure partie de la toile de fond du film se trouve dans la banlieue de Winnetka, dans l’Illinois, à environ 20 miles de la ville de Chicago.

La maison a été mise sur le marché en 2011 et s’est vendue l’année suivante pour 1,5 million de dollars. Les propriétaires précédents étaient propriétaires de la maison depuis 1988, selon Business Insider.

Dans l’ensemble, il n’y a que des changements mineurs à l’extérieur depuis Seul à la maison Libération. Les améliorations sont deux colonnes blanches autour de la porte d’entrée et une clôture en fer fermée autour de la propriété. La clôture a été plus que probablement ajoutée pour empêcher les touristes de s’introduire.

Beaucoup de voisins résident toujours dans la région et disent que les touristes ne les dérangent pas. Un voisin a déclaré au Chicago Tribune en 2019: «Chaque fois que nous recevons des visiteurs, ils veulent aller voir la maison ‘Home Alone’. C’est probablement difficile pour la famille qui vit là-bas, mais depuis qu’ils ont érigé une clôture il y a quelques années, au moins les gens ne se dirigent plus vers leurs fenêtres pour regarder à l’intérieur.

Deux des endroits les plus connus de la maison, l’escalier menant au deuxième étage et la cheminée du salon, restent des points focaux.