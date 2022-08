Il y a trois dates pour la sortie de Call Of Duty: Modern Warfare 2

Activision facilite le processus de prise de décision pour les clients qui précommandent Appel du Devoir Guerre Moderne 2. La campagne Modern Warfare 2 sera disponible pour les pré-commandes le 20 octobre, une semaine avant la date de sortie officielle du jeu le 28 octobre. C’est une première pour la série.

La précommande présente quelques avantages supplémentaires en plus de l’accès anticipé à la campagne :

Accès à toute la campagne Modern Warfare II jusqu’à une semaine à l’avance

La version bêta ouverte du jeu sera lancée le 28 octobre

Forfait du jugement final : accès au légendaire skin d’opérateur « Deathknell » et au légendaire plan d’arme « Bloodthirsty » pour une utilisation immédiate dans Vanguard et Warzone.

Le programme adopte la même stratégie que des rivaux comme EA pour encourager les précommandes et les programmes d’adhésion. Sans payer le jeu, par exemple, Xbox Game Pass Ultimate ou EA Play (5 €/mois), les abonnés peuvent jouer à un essai de 10 heures de Madden 23.

S’il est vrai que les sorties échelonnées sont un excellent moyen de maintenir l’enthousiasme plus longtemps, je prédis que les personnes qui s’inscriront à l’accès anticipé le 20 octobre seront déçues. Par exemple, lancer Modern Warfare uniquement pour découvrir que les deux tiers du jeu sont grisés ne ressemble pas à un début passionnant pour l’année CoD à venir. De même, mon enthousiasme pour Halo s’est calmé lorsque la campagne de Halo Infinite a été rendue disponible un mois après son multijoueur.

Cette campagne, qui englobe des missions en Europe, en Asie et dans les Amériques, promet d’être une expérience fascinante à plusieurs niveaux, y compris des sièges en mer avec des combats sous-marins, des assauts explosifs à grande échelle à 30 000 pieds au-dessus des bastions ennemis et des enjeux élevés, faibles -profilez des missions furtives à la vue de tous et de nuit.

Sans oublier que la campagne Fashionable Warfare 2 ne vous prendra pas une semaine entière. Vous pourriez probablement le terminer en un jour ou deux s’il est similaire aux 15 derniers appels d’obligation.