Il y a Thor depuis un moment : Chris Hemsworth aurait renouvelé son contrat avec Marvel

Chris Hemsworth Il est l’un des acteurs les plus aimés et les plus importants de l’univers cinématographique de merveille. Il y a déjà huit films auxquels il a participé en donnant vie au super-héros Thor des bandes dessinées créées par Stan Lee. Et, en mai de l’année prochaine, il lancera le neuvième appel Thor : amour et tonnerre. Cette fois-ci, l’ancien Avenger et roi d’Asgard devra faire face à un destin sans ses coéquipiers.

Cependant, comme avec Tom Holland et la première de Spiderman : pas de chemin à la maison, les fans ont été déçus par l’arrivée de Thor : amour et tonnerre. Ce n’est pas dû à l’intrigue que le film aura, mais tout indiquait que ce serait le dernier de Chris Hemsworth. Apparemment, l’acteur était sur le point de dire adieu à sa vie de fils d’Odin.

Mais, le souhait des adeptes aurait été entendu et pour un temps. Pour ce qui s’est passé, merveille et Chris Hemsworth serait en pourparlers pour un renouvellement de contrat. En fait, tout indique que sa poursuite serait déjà un fait et que l’acteur est prêt à poursuivre son travail en collaboration avec la franchise de super-héros.

D’après ce qui s’est passé, le nouvel accord entre Hemsworth et le MCU serait pour trois autres films. C’est-à-dire que le personnage ne mourra pas dans Thor : amour et tonnerre comme beaucoup d’adeptes l’avaient imaginé. De plus, ses aventures avec son marteau vont se poursuivre pendant un certain temps.

En tout cas, on ignore encore si son contrat est arrangé pour qu’il soit le protagoniste des films à venir, sera-t-il secondaire ou travaillera-t-il en équipe. Il faut noter que maintenant, merveille, avec la première de Les éternels, a un nouveau groupe dans lequel Thor pourrait s’intégrer. Bien entendu, il convient de noter qu’il ne s’agit que d’hypothèses.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂