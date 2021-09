Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison La bande-annonce libère un nouveau slasher sur Netflix cet Halloween

Les choses se réchauffent car nous ne sommes qu’à quelques semaines de la saison d’Halloween 2021. Avec cela, bien sûr, de nouveaux films à regarder dans le noir, comme Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison de Netflix. La nouvelle bande-annonce de Il y a quelqu’un dans ta maisonnous montre que Netflix est prêt pour Halloween avec ce nouveau slasher à venir. L’un des nombreux nouveaux programmes qui font partie de la programmation du streamer pour la saison d’Halloween 2021.

Le film est basé sur le best-seller du New York Times de Stephanie Perkins. Il y a quelqu’un dans ta maison est réalisé par Patrick Brirez. Vous reconnaîtrez peut-être le nom car il est l’homme derrière les deux Ramper cinéma. La bande-annonce nous présente Makani Young (Sydney Park), une lycéenne qui est transférée d’Hawaï dans une nouvelle école dans une petite ville du Nebraska (pas un grand changement) Lorsqu’elle arrive dans la petite ville, elle et ses nouveaux camarades de classe commencer à être traqué par un tueur qui connaît et révèle leurs secrets les plus sombres au monde avant de mourir.

Dans la nouvelle bande-annonce, nous voyons que Makani et ses amis luttent pour garder leurs secrets, cachés du monde. Des secrets tels que le trafic de drogue, les clubs de combat et un enregistrement de discours haineux. Il est clair que personne ne veut que ces secrets soient connus. Le film est réalisé par Brice avec un scénario d’Henry Gayden. Il y a quelqu’un dans ta maison le casting comprend Sarah Dugdale (Rivière vierge), Kayla Heller (Superman et Loïs), et Théodore Pellerin (Genèse). Le film est produit par Shawn Levy, James Wan, Dan Cohen et Michael Clear.

Il y a quelqu’un dans ta maison aura sa grande première au Fantastic Fest de cette année, qui se déroulera du 23 au 30 septembre. Le film débute le Netflix le 6 octobre. Regarder le Il y a quelqu’un dans ta maison bande-annonce ci-dessous.

Au fil des ans, Netflix a amélioré son jeu en ce qui concerne le genre d’horreur. Ils continuent de diffuser du contenu original dans le genre et surtout en ce qui concerne Halloween. C’est l’un des nombreux nouveaux films sortis cette année car la société pousse déjà Messe de minuit qui sort très bientôt.

Le synopsis officiel du film est également sorti et se lit comme suit: « Makani Young a déménagé d’Hawaï dans une petite ville calme du Nebraska pour vivre avec sa grand-mère et terminer ses études secondaires, mais alors que le compte à rebours avant l’obtention du diplôme commence, ses camarades de classe sont traqués par un tueur déterminé à exposer leurs secrets les plus sombres à toute la ville, terrorisant les victimes tout en portant un masque réaliste de leur propre visage. Avec un passé mystérieux, Makani et ses amis doivent découvrir l’identité du tueur avant qu’ils ne deviennent eux-mêmes des victimes . »

Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, mais nous savons que nous verrons des rebondissements tout au long de l’histoire. Et j’espère que certaines parties du corps tordues aussi. Je veux dire, après tout, c’est la saison du sang et des tripes. Regarderez-vous ? Que pensez-vous de la nouvelle bande-annonce ? Laissez vos commentaires et continuez à suivre pour toutes les dernières nouvelles.

