Il y a quelque chose qui relie les nids d’oiseaux aux jantes Mustang Mach 1 en option

Le pack de manutention en option Ford Mustang Mach 1 non seulement garantit (beaucoup) plus appui à voiture de poney, car il ajoute un nouvel ensemble de roues, composé de roues plus larges mais plus légères, de conception spécifique.

Ford nous a maintenant donné à découvrir ce qui se cachait derrière le design complexe de ces roues à rayons multiples en Y. Et, de toutes choses, l’inspiration du designer Mark Kaski est venue de la plus improbable des sources: les nids d’oiseaux.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Les nids d’oiseaux composés d’un enchevêtrement de branches aboutissent à un ensemble résistant, une qualité nécessaire pour protéger les œufs et la future progéniture des oiseaux qui les ont construits.

Les roues de la Mustang Mach 1 évoquent le même type de construction que ces nids, avec de longs rayons derrière les plus courts, disposés en angle – rappelant également les fermes dans la construction des ponts.

Le design de la jante reflète cette approche, où l’on peut voir plusieurs couches de rayons Y (référence aux modèles ST), accentuant l’aspect tridimensionnel de la jante et garantissant une apparence unique, pas toujours possible dans les modèles de production.