Il y a quelque chose de spécial dans la première bande-annonce d’Encanto de Disney

Ce matin apporte la première bande-annonce de la prochaine aventure musicale animée de Disney, montrant les membres éclectiques de la famille.

En novembre, les fans de Disney auront droit à une nouvelle comédie musicale animée lorsqu’ils Encanto arrive. Aujourd’hui, nous présentons notre premier regard sur le film, montrant de nouveaux personnages, des hijinks magiques et un personnage principal « spécial ».

Ça a l’air plutôt bon ! J’aime l’idée générale et voir tous ces éléments magiques entrer en jeu, l’idée d’un enfant « normal » étant la valeur aberrante. Cela pourrait être très amusant, et l’animation est tout simplement magnifique.

« Encanto » de Walt Disney Animation Studios est l’histoire d’une famille extraordinaire, les Madrigals, qui vivent cachés dans les montagnes de Colombie dans une maison magique, dans une ville animée, dans un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. Le tout nouveau film original présente la voix de Stéphanie Beatriz dans le rôle de Mirabel, une adolescente ordinaire de 15 ans qui a du mal à trouver sa place dans sa famille. « Mirabel est un personnage vraiment drôle et affectueux qui aspire aussi profondément à quelque chose de plus », explique Beatriz. «Elle n’a pas non plus peur de défendre ce qu’elle sait être juste – quelque chose que j’aime et auquel je m’identifie beaucoup.

« Je suis colombienne du côté de mon père et jouer ce rôle me remplit d’une immense fierté, poursuit Beatriz. «En tant qu’enfant de Disney, je brûlais mes cassettes VHS et j’adorais chaque histoire magique que le monde de Disney m’a présentée. J’ai appris dans ces histoires que tout est possible, surtout si vous croyez à la magie et à la bonté enracinée au plus profond de nous tous.

Dans le film, la magie de l’Encanto a béni chaque enfant de la famille avec un cadeau unique allant de la super force au pouvoir de guérir – chaque enfant sauf un, Mirabel. Mais lorsqu’elle découvre que la magie entourant l’Encanto est en danger, Mirabel décide qu’elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille exceptionnelle. La distribution de voix comprend également María Cecilia Botero, Wilmer Valderrama, Adassa, Diane Guerrero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Jessica Darrow, Rhenzy Feliz et Carolina Gaitan.