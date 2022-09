« Il y a plusieurs façons de grignoter »: Quels dangers la saison 2 de 7 contre Wild pose-t-elle vraiment?

Le tournage a commencé. Tous les participants de la deuxième saison 7 contre sauvage sont actuellement sous les tropiques pour y survivre une semaine. Comme on sait que cette année il y aura un île tropicale ira sont les dangers possibles en conversation. Mais qu’est-ce qui peut réellement devenir dangereux pour les candidats ?

7 vs. Wild : Wandermut parle des dangers possibles

Depuis que l’équipe d’organisation est dans la jungle, il y a déjà eu deux urgences qui demandé le déploiement de l’équipe de secours. Au plus tard à ce moment-là, il était clair que la vie sous les tropiques ne serait pas un lit de roses. dans une Youtubela vidéo a esprit d’aventure (Co-organisateurs de la. Saison) ont parlé des dangers du 7 vs Wild.

L’éventail des accidents peut être large. problèmes mineurs comme un orteil cogné ou une coupure mineure peut toujours se produire. Cependant, l’environnement rend une telle petites blessures aux plus grandes Conduit. Les infections surviennent plus rapidement en raison du manque de désinfection.

En différentes manières bactéries entrer dans le corps. Le résultat le plus probable : Diarrhée. Le et l’associé déshydratationsupposent les gars de Wandermut, sont à l’ordre du jour dans 7 vs Wild. Pas assez d’eau deviendra un problème même sans perte de liquide supplémentaire.

Serpent venimeux ou noix de coco : lequel est le plus dangereux ?

qui aurait animaux venimeux, les requins ou gros chats également considéré comme le plus grand danger pour les candidats ? Les accidents impliquant des animaux sont évidents, selon Tom et Martin moins probable que d’autres. Une noix de coco qui sur la tête tombe du palmier renverserse coincer le doigt lors de l’ouverture Couper – « Je vois le plus grand potentiel d’accidents autour de la noix de coco »selon l’expert.

Diminution de l’attention est aussi un risque. Si vous êtes fatigué ou déshydraté, vous ne faites plus attention à chaque pas. Plus vous êtes là, mieux c’est plus négligent on devient automatiquement. C’est ainsi que se produisent les accidents qui doivent être évités en principe, mais selon la situation peut devenir très dangereux.