Il y a plus de 10 ans, des collaborateurs de la NASA ont foiré une expérience devant des milliers d’élèves du secondaire: ils ne se sont arrêtés que lorsqu’ils ont bien compris

«En arrivant dans le métro, j’ai lu que les araignées construisent leurs toiles avec le centre décalé vers le bord supérieur de la toile. De plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles sont assises la tête baissée en attendant leur proie: apparemment , se déplacer est plus rapide et plus facile dans le sens de la gravité. C’est logique, n’est-ce pas? Mais, ça m’a donné à réfléchir, Que feraient-ils en apesanteur?«

La citation est apocryphe, bien sûr. Mais j’aime à penser que ce jour-là en 2008 où un publiciste de la NASA a soulevé l’idée avec l’équipe qui travaillait sur la nouvelle campagne de sensibilisation pour les élèves du secondaire, la conversation était telle. C’était une idée frappante et simple: un candidat idéal. Ils ne savaient pas ce qu’ils allaient rouler.

Les techniciens de l’agence ont mis deux araignées dans une boîte et l’ont envoyée à la Station spatiale internationale. C’était un échec complet.





Quand l’espace te donne une seconde chance

Il y a eu un échec dans les commandes et les araignées se sont retrouvées dans la même pièce, se combattant et créant des toiles quelque peu déroutantes. De plus, les mouches qui avaient été introduites comme nourriture poussaient plus vite que prévu. Au point qu’en deux semaines, les larves ont recouvert une grande partie des fenêtres, les empêchant de voir ce qui se passait à l’intérieur de la boîte. Rien ne pouvait être précisé.

Paula Cushing, du Musée de la nature et des sciences de Denver, a aidé à concevoir cette expérience et avait été avec l’épine de l’échec pendant plus d’une décennie. Ils ont essayé de le refaire à plusieurs reprises, mais cela a été écarté. Pour cela, quand l’opportunité de le refaire s’est présentée, il n’y a pas pensé et avec Samuel Zschokke, chercheur à l’Université de Bâle, il s’est mis au travail.

Des chercheurs Ils ont pu analyser plus de 100 tissus différents et prendre 14 500 photographies. Grâce à cela, ils se sont rendu compte que les toiles que les araignées construisaient sur l’ISS étaient, en fait, plus symétriques que les Terriens. Et cela, de plus, les araignées n’étaient pas toujours à l’envers. Quelque chose qui, en revanche, semblait logique.

Cependant, dans un coup de chance, ils se sont rendu compte que la situation avait changé, que les araignées travaillaient dans la lumière ou dans l’obscurité. Ils n’avaient besoin que d’un point lumineux pour que les tissus soient identiques à ceux de la Terre (et leur orientation «vers le bas» également). « On n’aurait pas deviné que la lumière jouerait un rôle dans l’orientation des araignées dans l’espace« Zschokke a expliqué. » Nous avons eu beaucoup de chance que les lampes soient fixées au sommet de la chambre et non sur plusieurs côtés. Sinon, nous n’aurions pas pu découvrir l’effet de la lumière sur la symétrie des réseaux en apesanteur. «

Il est toujours curieux que « les araignées disposent d’un système de support d’orientation comme celui-ci, puisqu’elles n’ont jamais été exposées à un environnement sans gravité au cours de son évolution « , affirment les chercheurs. Mais ce qui est encore plus curieux est cet exemple de la façon dont des questions simples (purement marketing!) peuvent s’avérer plus qu’intéressantes.

Image | Jeroen Bosch