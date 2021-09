Il y a maintenant une bande-annonce pour la vitrine PlayStation de la semaine prochaine

Voici notre premier aperçu de la présentation de la semaine prochaine Vitrine PlayStation, qui nous montrera « quelle est la prochaine étape pour la PS5 ». Le clip de 15 secondes nous donne un aperçu du type de style de présentation auquel nous pouvons nous attendre, avec des formes changeantes et un son orchestral dramatique ouvrant la voie aux symboles de forme emblématiques de la plate-forme, érigés à partir de diamants étincelants.

Vous pouvez découvrir Quand est la vitrine PlayStation via le lien, et bien sûr, nous aurons des blogs en direct et un chat en direct pendant toute la présentation de 40 minutes. Qu’espérez-vous voir pendant le spectacle? Faites-nous savoir ci-dessous.